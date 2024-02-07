معتز الشلماني يدير مواجهة كوت ديفوار والكونغو في نصف نهائي الأمم الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الحكم الليبي الدولي معتز الشلماني سيقود المباراة المرتقبة بين منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، التي ستقام مساء اليوم، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أداء متميز للشلماني

وقال الاتحاد الليبي عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إنه بعد الأداء المتميز للصافرة الليبية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، سيدير الحكم الليبي معتز الشلماني مباراة منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، التي سيحتضنها ملعب الجسن وتارا.

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ويعتبر الحكم الدولي معتز الشلماني من أبرز الحكام بالقارة الأفريقية، لما يملكه من حضور ذهني وصافرة عادلة، ما أكسبه نيل ثقة الجميع.