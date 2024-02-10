قطر تفوز على الأردن 3-1 وتحتفظ بلقب كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

توج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا بعدما تغلب على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب لوسيل في قطر.

قطر تفوز بـ«هاتريك» عفيف

أحرز أهداف قطر، أكرم عفيف من ثلاث ركلات جزاء في الدقائق 22 و73 و5+90، بينما أحرز هدف الأردن الوحيد يزن النعيمات في الدقيقة 67.

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بهذا يكون منتخب قطر قد حقق إنجازا تاريخيا بتمكنه من الاحتفاظ بلقب بطولة كأس آسيا للعام الثاني على التوالي، حيث سبق لـ«العنابي» الفوز بلقب بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات العام 2019، بتغلبه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.