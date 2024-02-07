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قطر والأردن يبحثان عن كتابة التاريخ في نهائي عربي لكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 09:34 مساء
قطر والأردن يبحثان عن كتابة التاريخ في نهائي عربي لكأس آسيا
كأس آسيا (أرشيفية: الإنترنت)
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تترقب القارة الآسيوية ما ستسفر عنه المواجهة المرتقبة بين المنتخبين القطري والأردني، المقررة السبت المقبل، في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر حاليا.

النهائي العربي الثالث لكأس آسيا
وتمثل المواجهة بين المنتخبين القطري والأردني أهمية خاصة، إذ إنها تجمع بين منتخبين عربيين في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا، ما يشير بوضوح إلى أن موازين القوى في القارة الصفراء تميل نحو الملاعب العربية التي تمكن منتخبان منها من السيطرة على بطاقتي التأهل إلى النهائي الآسيوي.

وتأهل المنتخب الأردني إلى نهائي كأس آسيا بعدما تفوق على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين من دون مقابل، في مباراة دور نصف النهائي التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

بينما تأهل المنتخب القطري للنهائي، اليوم الأربعاء، بعدما تخطى نظيره الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى الدقائق الأخيرة.

وستمثل المواجهة بين المنتخبين القطري والأردني ثالث نهائي عربي خالص في تاريخ بطولة كأس آسيا، حيث سبق أن التقى منتخبان عربيان في المباراة النهائية للبطولة القارية.

ففي العام 1996، جمع نهائي بطولة كأس آسيا منتخبي السعودية والإمارات في مباراة انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب السعودي 4-2.

وفي 2007 تكرر المشهد العربي بوصول المنتخبين السعودي والعراقي إلى المباراة النهائية لكأس آسيا، وتمكن حينها المنتخب العراقي من حسم النتيجة والفوز بالكأس الآسيوية، بعدما تغلب على نظيره السعودي بهدف من دون مقابل.

وسيسعى «العنابي» خلال مواجهة السبت المقبل إلى إيقاف مغامرة نظيره الأردني في كأس آسيا، حيث حقق «النشامى» العديد من المفاجآت خلال مشواره بالبطولة، وتوجها بالوصول إلى النهائي تحت قيادة مدربه المغربي الحسين عموتة.

كما يريد المنتخب القطري تسجيل فصل جديد في كتب التاريخ الكروي من خلال الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق له الفوز بلقب بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات العام 2019، بتغلبه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

قطر تعبر إيران وتواجه الأردن في نهائي كأس آسيا
عموتة يكتب التاريخ مع منتخب الأردن بكأس آسيا

أما منتخب الأردن فيريد تسجيل اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم الآسيوية من خلال الفوز باللقب القاري، بعد وصوله للمرة الأولى إلى المباراة النهائية.

وفيما يعتمد المنتخب القطري على اللعب السريع، والتفاهم الكبير بين لاعبيه المدعومين من الجماهير القطرية التي تؤازر الفريق في الملعب، يعتمد المنتخب الأردني في تحقيق حلم الفوز بلقب بطولة كأس آسيا على اللعب القتالي، والروح العالية، والالتزام الشديد بتعليمات المدرب الحسين عموتة، الذي يحظى بثقة لاعبيه الكاملة.

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