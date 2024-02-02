  • Alwasat News
Atwasat

عموتة يكتب التاريخ مع منتخب الأردن بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 06:07 مساء
عموتة يكتب التاريخ مع منتخب الأردن بكأس آسيا
الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني (إكس)
WTV_Frequency

على الرغم من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مدرب المنتخب الأردني، الحسين عموتة، قبل انطلاق بطولة أمم آسيا لكرة القدم بسبب النتائج المخيبة في المباريات الودية لــ«النشامى»، أصر المدرب المغربي على التحدي وكتابة التاريخ.

المنتخب الأردني يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا
قاد عموتة (55 عاماً) المنتخب الأردني لكتابة التاريخ من خلال التأهل للمرة الأولى إلى دور نصف النهائي من كأس أمم آسيا، عقب تجاوزه عقبة المنتخب الطاجيكي في مباراة دور الثمانية.

وفاز منتخب الأردن في مباراة بطولية على نظيره الطاجيكي بهدف نظيف، جاء من النيران الصديقة، اليوم الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة.

ووضع منتخب الأردن، الذي كانت أبرز إنجازاته في أمم آسيا قبل انطلاق البطولة الحالية تتمثل في التأهل لدور الثمانية عامي 2004 في الصين و2011 في قطر، حداً لأحلام منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل بلوغ نصف النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة.

بذلك ضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعداً في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أحمد بن علي، الذي استضاف لقاء اليوم، مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وقد تأهل منتخب الأردن، الذي يشارك في أمم آسيا للمرة الخامسة، للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023 بعدما وجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة.

وحل المنتخب الأردني في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، التي ضمت معه منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا، برصيد أربع نقاط، قبل أن يتغلب 3-2 على منتخب العراق في دور الـ16 للبطولة.

- الأردن يُنهي مغامرة طاجيكستان بكأس آسيا ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى
مدرب العراق يلوح بالرحيل بسبب 7 صحفيين

وحافظ مدرب المنتخب الأردني، الحسين عموتة، على نهجه التكتيكي منذ بداية البطولة، متسلحاً بقوة المجموعة، واللعب على المرتدات التي قادت الفريق إلى إنجاز غير مسبوق في العرس القاري.

وسبق لـ«عموتة» التتويج بعدد من الألقاب رفقة العديد من الأندية، أبرزها الدوري القطري مع فريق السد، ودوري أبطال أفريقيا مع فريق الوداد المغربي في 2017، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مع فريق الفتح الرباطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025

«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس

مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره

تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة

الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050

«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟

ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية

منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»

غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى ...
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان

شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مزاعم الاعتداء الجنسي تبعد مهاجم منتخب اليابان عن كأس آسيا
مزاعم الاعتداء الجنسي تبعد مهاجم منتخب اليابان عن كأس آسيا
مدرب العراق يلوح بالرحيل بسبب 7 صحفيين
مدرب العراق يلوح بالرحيل بسبب 7 صحفيين
«مرسيدس» : هاميلتون يغادر الفريق بنهاية موسم 2024
«مرسيدس» : هاميلتون يغادر الفريق بنهاية موسم 2024
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا...
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى دور الـ16
تونس تودّع كأس أمم أفريقيا وتأهل جنوب أفريقيا وناميبيا إلى ......
المزيد
عموتة يكتب التاريخ مع منتخب الأردن بكأس آسيا
عموتة يكتب التاريخ مع منتخب الأردن بكأس آسيا...
الأردن يُنهي مغامرة طاجيكستان بكأس آسيا ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى
الأردن يُنهي مغامرة طاجيكستان بكأس آسيا ويبلغ نصف النهائي ......
ميدالية بوب بيمون الذهبية في الوثب الطويل بيعَت بـ441 ألف دولار
ميدالية بوب بيمون الذهبية في الوثب الطويل بيعَت بـ441 ألف ......
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف...
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025...
المزيد