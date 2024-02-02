عموتة يكتب التاريخ مع منتخب الأردن بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مدرب المنتخب الأردني، الحسين عموتة، قبل انطلاق بطولة أمم آسيا لكرة القدم بسبب النتائج المخيبة في المباريات الودية لــ«النشامى»، أصر المدرب المغربي على التحدي وكتابة التاريخ.

المنتخب الأردني يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

قاد عموتة (55 عاماً) المنتخب الأردني لكتابة التاريخ من خلال التأهل للمرة الأولى إلى دور نصف النهائي من كأس أمم آسيا، عقب تجاوزه عقبة المنتخب الطاجيكي في مباراة دور الثمانية.

وفاز منتخب الأردن في مباراة بطولية على نظيره الطاجيكي بهدف نظيف، جاء من النيران الصديقة، اليوم الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة.

ووضع منتخب الأردن، الذي كانت أبرز إنجازاته في أمم آسيا قبل انطلاق البطولة الحالية تتمثل في التأهل لدور الثمانية عامي 2004 في الصين و2011 في قطر، حداً لأحلام منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل بلوغ نصف النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة.

بذلك ضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعداً في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أحمد بن علي، الذي استضاف لقاء اليوم، مع الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وقد تأهل منتخب الأردن، الذي يشارك في أمم آسيا للمرة الخامسة، للأدوار الإقصائية في أمم آسيا 2023 بعدما وجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للمسابقة.

وحل المنتخب الأردني في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، التي ضمت معه منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا، برصيد أربع نقاط، قبل أن يتغلب 3-2 على منتخب العراق في دور الـ16 للبطولة.

- الأردن يُنهي مغامرة طاجيكستان بكأس آسيا ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى

- مدرب العراق يلوح بالرحيل بسبب 7 صحفيين

وحافظ مدرب المنتخب الأردني، الحسين عموتة، على نهجه التكتيكي منذ بداية البطولة، متسلحاً بقوة المجموعة، واللعب على المرتدات التي قادت الفريق إلى إنجاز غير مسبوق في العرس القاري.

وسبق لـ«عموتة» التتويج بعدد من الألقاب رفقة العديد من الأندية، أبرزها الدوري القطري مع فريق السد، ودوري أبطال أفريقيا مع فريق الوداد المغربي في 2017، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مع فريق الفتح الرباطي.