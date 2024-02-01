مدرب العراق يلوح بالرحيل بسبب 7 صحفيين

القاهرة - بوابة الوسط

هدد الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق الأول لكرة القدم بترك منصبه بعد ما حصل له في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في الدوحة بعد نهاية مباراة منتخبي العراق والأردن ضمن الدور الـ16 في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

صحفيون يثيرون الفوضى

وقال كاساس (50 عاما) لوسائل الإعلام الإسبانية إن «سبع شخصيات لديها حساب على تطبيق إنستغرام ويعتقدون بالفعل أنهم صحفيون، لقد بدأوا في طرح أشياء لا معنى لها في المؤتمر الصحفي، كانوا يبحثون عن المجد وحصلوا على ذلك من خلال انتشار أسمائهم في وسائل الإعلام».

وأضاف: «إنهم يعشقون الفوضى، لكنني لم أكن محاصراً أو في خطر، يريدون تلويث صورة بلد مثل العراق، الذي تصرف بشكل رائع معنا. إنهم أقلية، لا تعكس حقيقة أهل العراق».

وأوضح: «سنعود إلى إسبانيا لقضاء إجازة.. عائلتي تعيش في قلق بعض الشيء وهذا طبيعي، علينا أن نتحدث عن ذلك، ونتفق مع زوجتي وابنتي، مع والدي، المشروع في العراق مثير جداً، أحبه، نحن جميعاً سعداء جداً، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من الأشياء التي ليست مجرد كرة قدم، سوف أعود إلى إسبانيا وأتخذ قراري بالبقاء أو مغادرة تدريب منتخب العراق».

وودع منتخب العراق بطولة كأس آسيا بعدما خسر في دور الـ16 أمام منتخب الأردن بهدفين مقابل ثلاثة أهداف.

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وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة حالة من الهرج والمرج بسبب قيام عدد من الصحفيين العراقيين بتوجيه انتقادات حادة لمدرب المنتخب العراقي، وتطور الأمر بمحاولتهم مهاجمة المنصة التي يجلس عليها كاساس قبل أن يتدخل الأمن لمنعهم من ذلك.