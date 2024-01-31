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إيران تقصي سورية من كأس آسيا بركلات الترجيح وتواجه اليابان في دور الثمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 09:17 مساء
إيران تقصي سورية من كأس آسيا بركلات الترجيح وتواجه اليابان في دور الثمانية
مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا الأربعاء 31 يناير 2024 (إكس)
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تأهل منتخب إيران إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بفوزه على منتخب سورية بركلات الترجيح 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد عبدالله بن خليفة.

هدفا إيران وسورية من ركلات جزاء
افتح منتخب إيران التسجيل من ركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 34، ثم تعادل منتخب سورية عن طريق عمر خربين من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 64.

وفي ركلات الترجيح، سجل لاعبو إيران محاولاتهم الخمس، في حين أخفق لاعب سورية فهد اليوسف.

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وسيلتقي منتخب إيران، الساعي إلى إحراز لقبه الرابع والأول منذ العام 1976، السبت المقبل في دور الثمانية نظيره الياباني الذي تخطى المنتخب البحريني 3-1، اليوم، على ملعب إستاد المدينة التعليمية.

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