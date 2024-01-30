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كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 10:39 مساء
كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا
لاعبو منتخب كوريا الجنوبية يحتفلون بهدفهم في مرمى السعودية، الثلاثاء 30 يناير 2024 (إكس)
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حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعدًا في ربع نهائي بطولة كأس آسيا بفوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

المنتخب السعودي فرَّط في الفوز بهدف نظيف، عندما أدرك تشو كيو هدف التعادل لكوريا الجنوبية في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، لينتقل الفريقان إلى أشواط إضافية ظلت على التعادل، ثم ركلات الترجيح التي انتهت لصالح المنتخب الكوري.

اللقطة اللافتة في المباراة تمثلت في مغادرة مدرب المنتخب السعودي «مانشيني» أرض الملعب قبل نهاية ركلات الجزاء، بعد إضاعة اللاعبين السعوديين ركلتي جزاء.

المباراة التي أجريت على ملعب المدينة التعليمية في الريان، كان المنتخب السعودي الطرف الأفضل رغم ندرة الفرص، وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 46، ثم لجأ السعوديون إلى الدفاع باستماتة، لكن الفريق انهار أمام الهدف المتأخر في مرماهم.

وفي الشوط الإضافي الأول أنقذ الحارس السعودي مرماه من رأسية قوية متقنة لكيم مين جاي مستغلاً الكرة من ضربة ركنية، ورد عليه عبدالله الرديف لكن كرته مرت بجانب المرمى الكوري لتنتهي الحصة الأولى على وقع التعادل 1-1.

وأضاع المنتخب الكوري فرصة سهلة للتقدم في الشوط الإضافي الثاني عندما تجاوزت الكرة الحارس السعودي وفشل كل من سونغ وسون هيونغ مين في استغلالها بالشكل الصحيح ليشتتها الدفاع السعودي. وستواجه كوريا الجنوبية في ربع النهائي أستراليا في الثاني من فبراير على استاد الجنوب.

مغادرة مدرب المنتخب السعودي «مانشيني» أرض الملعب قبل نهاية ركلات الجزاء، الثلاثاء 30 يناير 2024 (إكس)
مغادرة مدرب المنتخب السعودي «مانشيني» أرض الملعب قبل نهاية ركلات الجزاء، الثلاثاء 30 يناير 2024 (إكس)
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