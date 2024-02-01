مزاعم الاعتداء الجنسي تبعد مهاجم منتخب اليابان عن كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المهاجم جوليان إيتو غادر معسكر المنتخب الياباني المشارك في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

إيتو متهم بالاعتداء الجنسي

جاءت مغادرة جناح رينس الفرنسي جونيا إيتو معسكر المنتخب الياباني المشارك في كأس آسيا بعدما اتهمته امرأتان بالاعتداء عليهما.

وقال الاتحاد الياباني في بيان إن إيتو الذي ينفي صحة مزاعم السيدتين غادر المنتخب حرصاً على سلامته الذهنية والجسدية، مضيفاً أن هناك روايات مختلفة حول الحادثة.

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وأعلنت الشرطة اليابانية اليوم الخميس أنها فتحت تحقيقاً بحق إيتو بعد أن ذكرت تقارير إعلامية يابانية أن امرأتين اتهمتاه باعتداء جنسي، وهو ما ينفيه اللاعب.