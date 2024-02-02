الأردن يُنهي مغامرة طاجيكستان بكأس آسيا ويبلغ نصف النهائي للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ منتخب الأردن دور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة نسختها الثامنة عشرة في قطر، للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على طاجيكستان 1-0، اليوم الجمعة، على ملعب إستاد محمد بن علي أمام 35 ألفا و530 متفرجا.

الأردن يتأهل بهدف عكسي

سجل مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف بالخطأ في مرمى فريقه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الأردن عبدالله نصيب به، وتحولت إلى الشباك، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت أفضل نتيجة لمنتخب الأردن في مشاركاته السابقة ببطولة كأس آسيا هي بلوغه دور ربع النهائي في الصين العام 2004، وقطر العام 2011.

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وسيلتقي الأردن، الثلاثاء المقبل، الفائز من مباراة منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، المقررة لاحقاً اليوم.