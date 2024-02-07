قطر تعبر إيران وتواجه الأردن في نهائي كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا بعدما تنغلب على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة. بهذا الفوز ستجمع المباراة النهائية بين المنتخبين القطري والأردني الذي سبق له التأهل للنهائي بتغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي.

إيران تتقدم مبكرا

تقدم المنتخب الإيراني بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق سردار آزمون، إلا أن المنتخب القطري انتفض سريعا، ولم يستسلم أمام الهدف الإيراني المبكر، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 17 عن طريق جاسم جابر.

وفي الدقيقة 43، تمكن أكرم عفيف من إحراز الهدف الثاني لمنتخب قطر، ليواصل «العنابي» «الريمونتادا» الناجحة، ويقترب من التأهل إلى المباراة النهائية التي ضمن المنتخب الأردني الوصول إليها بتغلبه على منتخب كوريا الجنوبية.

وفي الشوط الثاني من المباراة تمكن منتخب إيران من إدراك التعادل في الدقيقة 51 بهدف أحرزه علي رضا جهانبخش من ركلة جزاء، إلا أن المعز علي أعاد وضع المنتخب القطري في المقدمة من جديد بهدف أحرزه في الدقيقة 82.

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وفي الدقيقة 90 قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه شجاع خليل زاده، ليكمل المنتخب الإيراني الدقائق المتبقية من زمن المباراة والوقت بدل الضائع منقوصا من لاعب، حتى أطلق الحكم صافرته معلنا فوز قطر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.