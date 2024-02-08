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اليوم.. الهلال والنصر في قمة الختام لكأس موسم الرياض

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 01:56 مساء
اليوم.. الهلال والنصر في قمة الختام لكأس موسم الرياض
رونالدو خلال إحدى مباريات النصر والهلال (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي فريقا الهلال والنصر السعوديان مساء اليوم الخميس، في المباراة الختامية لكأس موسم الرياض التي تقام على الملعب الجديد لفريق الهلال «المملكة أرينا»، وتضم البطولة بجانب الفريقين إنتر ميامي الأميركي الذي أنهى مشاركته في البطولة الأسبوع الماضي.

الهلال يتغلب على إنتر ميامي
وافتتحت منافسات كأس موسم الرياض بلقاء إنتر ميامي والهلال وفاز فيها الأخير 4-3، فيما فاز النصر أيضا على الفريق الأميركي 6-0، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويشهد لقاء اليوم عودة لاعب النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الشفاء من الإصابة التي غاب على أثرها من مواجهة غريمة التقليدي ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي في اللقاء السابق، كما يعود لاعبو الفريقين من الدوليين بعد ختام مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأسي أمم افريقيا وآسيا.

وأكد لويس كاسترو مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي أن مباراة الهلال والنصر ستشهد تقديم كرة قدم كبيرة بمستوى عال وشغف كبير من اللاعبين، حتى وإن كانت غير رسمية لكنها ستكون ممتعة للجميع وبين فريقين كبيرين.

وأوضح أن فريقه سيخوض اللقاء بمعنويات عالية وشخصية كبيرة قادرة على تجاوز أي صعوبات.

من جانبه، شدد جورجي جيسوس مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحفي على أهمية المباراة كونها بين فريقين كبيرين ويتابعها عدد كبير من دول العالم، وهو ما ينعكس على أداء الفريقين من أجل اظهار الصورة الإيجابية للكرة السعودية.

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وأكد جيسوس جاهزية اللاعبين الدوليين لمباراة الغد بعد عودتهم من المشاركة الخارجية مع منتخبات بلادهم.

وتقام مسابقة كأس موسم الرياض هذا العام بنظام الدوري من دور واحد، ويعد الفائز بالكأس هو الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط. يذكر أن لكل فريق من النصر والهلال ثلاث نقاط.

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