عرض منديل ميسي التاريخي للبيع في مزاد بلندن

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر عرض المنديل الذي كُتب عليه وعد بانضمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى لبرشلونة في العام 2000 بمزاد في العاصمة البريطانية (لندن).

مزاد منديل ميسي مارس المقبل

سيجري عرض منديل ميسي في مزاد عبر الإنترنت بواسطة دار «بنهامز» اللندنية، خلال الفترة من 18 حتى 27 مارس المقبل، بسعر يبدأ من 300 ألف جنيه إسترليني (348 ألف يورو)، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ويعد هذا المنديل أحد أهم القطع في تاريخ كرة القدم، حيث كان سببا في بداية المسيرة المرصعة بالذهب للنجم الأرجنتيني، عندما كان عمره حينها 13 عاما فقط.

ويعد عقد نادي برشلونة مع ميسي في بداية الألفية الثانية بداية لتغير مسار الطرفين، حيث بدأ «البارسا» بعدها تصحيح المسار والعودة لحصد الألقاب، بينما أصبح النجم الأرجنتيني أحد أهم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

وقد تمت كتابة هذا الوعد بقلم أزرق عن طريق المدير الرياضي للنادي -آنذاك- كارليس ريكساش.

النص المكتوب على منديل ميسي

وجاء نص الوعد على المنديل كالتالي: «في برشلونة، يوم 14 من ديسمبر 2000، وفي حضور مينجيا وأوراثيو، يتعهد كارليس ريكساش، السكرتير الفني لنادي برشلونة، وتحت مسؤوليته، وعلى الرغم من بعض الآراء المعارضة، بالتعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي ما دام كان هناك التزام بالمبالغ المالية المتفق عليها».

وكان أوراثيو جاجيولي هو الوكيل الأرجنتيني المسؤول عن إحضار ميسي حتى يكون تحت اهتمام ومسؤولية ريكساش.

وقد واجهت صفقة انضمام ميسي لبرشلونة بعض العقبات، أبرزها الاعتراض على المبلغ الذي كان سيدفع في مراهق يبلغ من العمر 13 عاماً.

وحسبما جاء في بيان دار المزادات اللندنية، في فترة لعب ميسي لناديه الأرجنتيني نيويلز أولد بويز، في سن الثانية عشرة، ذهب ميسي ووالده خورخي إلى برشلونة، لإجراء اختبار، لكن المفاوضات توقفت بداعي عدم قناعة مسؤولي النادي الكتالوني بأن ميسي يستحق الاستثمار فيه.

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وعلى الرغم من ذلك، التقى ريكساش ومينجيا وجاجيولي بعد ذلك، لتناول الغداء في نادي التنس، وأخذ الأول منديلاً ورقياً من على الطاولة، وبدأ في الكتابة. وكان هذا المنديل بمثابة توثيق لارتباط اللاعب بالنادي الكتالوني.

وفي النهاية، تحول هذا الوعد إلى اتفاق رسمي، بعد موافقة رئيس النادي الكتالوني -آنذاك- جوان جاسبارت على توقيع العقود.