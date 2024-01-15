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جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في عام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 11:15 مساء
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في عام 2023
الأرجنتيني ليونيل ميسي يتسلم جائزة الأفضل لعام 2023 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الإثنين 15 يناير 2024 (إكس)
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توِّج نجم إنتر ميامي الأميركي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الأفضل لعام 2023 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإثنين في لندن، متفوقاً على هداف مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي النروجي إرلينغ هلاند وزميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.

واحتفظ ابن الـ36 عامًا بالجائزة التي نالها العام قبل الماضي، عقب قيادته منتخب بلاده الأرجنتين إلى الفوز في نهاية 2022 بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي أكتوبر الماضي، توِّج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام 2023، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية.

جوارديولا أفضل مدرب
وضمن جوائز «فيفا»، فاز الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب.

كما حصدت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات جائزة أفضل مدربة.

إيدرسون أفض حارس مرمى
وتسلم البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي جائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوقه على ياسين بونو حارس المغرب ونادي الهلال السعودي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

كما فاز البرازيلي جيليرمي مادروجا بجائزة بوشكاش لأجمل هدف. وضمن منتخب البرازيل جائزة الروح الرياضية بعد ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور عقب تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.

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