الليلة.. صراع ميسي ورونالدو يتجدد في كأس موسم الرياض

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا النصر السعودي وإنتر ميامي الأميركي، وجها لوجه في كأس موسم الرياض، اليوم الخميس، في قمة جماهيرية ستشهد مواجهة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

المواجهة الـ38 لميسي ورونالدو

ويستضيف ملعب «المملكة أرينا» اللقاء المرتقب في البطولة، التي تشهد مشاركة الهلال الذي فاز على إنتر ميامي في الافتتاح 4-3.

وسبق والتقى النجمان الفائزان بـ13 كرة ذهبية منها ثمانية لميسي وخمسة لرونالدو، في 37 مباراة سابقة، عدد من الأندية، شهدت 17 فوزا لميسي، وتسعة تعادلات، و11 انتصارا لرونالدو، بحسب وكالة «رويترز».

وأول مباراة جمعت الأسطورتين في 2008 بين مانشستر يونايتد وبرشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وخلال ثلاث مباريات بقمصان الناديين الإنجليزي والكتالوني، فاز رونالدو مرة، وتعادلا في مواجهة، وانتصر ميسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008-2009.

بعدها انتقل صراع الثنائي صوب إسبانيا، عندما ارتدى النجم البرتغالي قميص ريال مدريد صيف 2009، وحقق ميسي مع برشلونة 14 فوزا على ريال مدريد رفقة رونالدو في «كلاسيكو الأرض» الشهير وذلك بمختلف البطولات، بينما تذوق الهداف التاريخي لريال مدريد طعم الفوز في ثماني مناسبات، وكان التعادل حاضرا خلال ثماني مواجهات أيضا.

وخلال صيف 2018، فجر كريستيانو رونالدو مفاجأة جديدة بانتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، وعاد مجددا إلى خوض مواجهاته المثيرة ضد ليونيل ميسي، وهذه المرة قاد البرتغالي فريقه يوفنتوس للفوز 3-0 على برشلونة، ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

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وعلى الصعيد الدولي، واجه النجمان بعضهما بعضا في مباراتين وديتين خلال العامين 2011 و2014 بمدينتي جنيف السويسرية ومانشستر الإنجليزية، فاز رفقاء ميسي في الأولى 2-1، وكسب زملاء رونالدو الثانية 1-0.

وتجدد اللقاء بينهما بقمصان مختلفة للمرة الخامسة العام الماضي في موسم الرياض، عندما كان ميسي لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان، وارتدى رونالدو قميص فريق موسم الرياض الذي جمع لاعبي النصر والهلال، وانتهت المباراة 5-4 للفريق الفرنسي.