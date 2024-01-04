رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة مارادونا لأفضل هداف للعام 2023 في جوائز دبي «غلوب سوكر» التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي.

دبي تستضيف حفل جوائز «غلوب سوكر»

ومن المقرر أن تستضيف مدينة دبي الإماراتية حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة عشرة من جوائز «غلوب سوكر» يوم 19 يناير الجاري.

وفاز رونالدو (38 عاما) بالجائزة بعد تفوقه على الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند، ليضاف هذا الإنجاز إلى قائمة نجاحاته الفردية المميزة.

وسجل رونالدو 54 هدفا في 59 مباراة، وتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ العام 2017 عندما كان لاعبا لريال مدريد وسجل حينها 53 هدفا، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة النجم البرتغالي بوصفه أفضل هدافي العام، متقدما على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي سجل 52 هدفا في 53 مباراة، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ الذي سجل 52 هدفا في 57 مباراة، بينما أنهى إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي العام بتسجيل خمسين هدفا في ستين مباراة.

سجل مميز لرونالدو

وتوّجت هذه الجائزة مسيرة رونالدو المميزة خلال العام الماضي، وقد نجح في تسجيل 34 هدفا لفريق النصر السعودي الذي ينافس في على لقب الدوري السعودي، الأمر الذي لم يمنعه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط وجائزة أفضل لاعب لدى الجماهير. يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد أكثر من 873 هدفا.

وشهدت الجولة الثانية والأخيرة من التصويت عبر الفئات الإحدى عشر الرئيسية لجوائز «غلوب سوكر» والفئات الرقمية الستة، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية بما في ذلك الدوري الإيطالي، تسجيل أكثر من خمسين مليون صوتا من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشتركين في التصويت منذ بدايته سبعين مليونا، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات مقارنة بعام 2022.

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وشاركت لجنة التحكيم الرسمية لجوائز «غلوب سوكر»، المكونة من أكثر من ثلاثين شخصية بارزة في كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيغو ومارتشيلو ليبي، في عملية الاختيار النهائية التي انتهت في 28 ديسمبر 2023.

ونجح تطبيق «غلوب سوكر» الجديد بتسجيل عدد عمليات تحميل غير مسبوق، حيث قام 1.5 مليون شخص بالتصويت من خلاله.