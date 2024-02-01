مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت القيمة السوقية لمنتخبات دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الرابعة والثلاثين المقامة حالياً في كوت ديفوار نحو 1.076.66 يورو، وفق القيم السوقية الجديدة للمنتخبات الأفريقية في أول فبراير.

2.69 مليار يورو لـ24 منتخباً بكأس أمم أفريقيا

وقبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا تجاوزت القيم السوقية لجميع المنتخبات المشاركة 2.69 مليار يورو لـ24 منتخباً، قبل أن تسفر نتائج مباريات الدور الأول ودور الـ16 عن خروج المصنفين الخمسة الأوائل على مستوى القارة، وتوديع جميع المنتخبات العربية، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، فقد تصدر منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة قائمة أعلى المنتخبات المستمرة حالياً في بطولة كأس أمم أفريقيا من حيث القيمة السوقية بـ334.58 مليون يورو، وهو الذي تأهل من مرحلة المجموعات ضمن أفضل الثوالث في مجموعته، قبل أن يتغلب على منتخب السنغال -حامل اللقب- في دور الـ16 بركلات الترجيح.

وحل منتخب نيجيريا في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 332 مليون يورو، ثم منتخب مالي ثالثاً بـ137.80 مليون يورو، فيما حل منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تغلب على نظيره المصري في دور الـ16 بركلات الترجيح، في المركز الرابع بـ110.40 مليون يورو، ثم منتخب غينيا خامساً بـ89 مليون يورو، وتلاه منتخب كاب فيردي الذي فاز على منتخب موريتانيا في الدور السابق بـ27.20 مليون يورو في المركز السادس.

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وفي المركز السابع جاء منتخب جنوب أفريقيا الذي تأهل على حساب منتخب المغرب بقيمة سوقية بلغت 23.03 مليون يورو، وفي المركز الثامن جاء منتخب أنغولا بـ22.25 مليون يورو.