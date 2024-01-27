الاتحاد الأفريقي يسهل على المكفوفين الاستمتاع بمباريات كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالتعاون مع الشركة الراعية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مبادرة تهدف إلى جعل مباريات كرة القدم في متناول ذوي الإعاقات البصرية.

المكفوفون استمتعوا بمباراة مصر وغانا

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي «كاف» أن المبادرة التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة «تاتش تو سي» (المس لترى) تهدف إلى تقديم تجربة مباراة أكثر شمولاً من خلال وضع تدابير خاصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستمتاع الكامل بالحركة في الملعب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف موقع الاتحاد الأفريقي أنه جرى التنشيط الأول للمبادرة يوم 18 يناير الجاري في ملعب فيليكس هوفويت بويني بأبيدجان، حيث حضر لاعبو سيسي فوت الذين اختارهم الاتحاد الإيفواري للرياضة من أجل المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية المباراة بين مصر وغانا.

وأوضح أن اللاعبين الإيفواريين عبدالعزيز تراوري ويوسف فوفانا وماريوس كوامي كانوا أول من استفاد من المبادرة.

وذكر «كاف»: «بفضل أجهزة اللوحات الذكية وبرامج الوصف المباشر، تمكن المستخدمون من متابعة المباراة بوصف دقيق لكل ما يحدث على أرضية الميدان في الملعب».

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وأضاف الاتحاد الأفريقي: «كان يتم تحديد موقع الكرة من خلال نظام تتبع بصري يعتمد على الذكاء الصناعي، الذي يعرض حركات اللاعبين بالكرة والتمريرات والتسديدات عبر الاهتزازات

والتعليقات اللمسية التي يدركها المستخدم عن طريق اللمس. علاوة على ذلك، يعرض الوصف الصوتي الذي يتم إنشاؤه تلقائيا، كأسماء اللاعبين أثناء اللقطات، ووقت اللعب والنتائج والأخطاء».