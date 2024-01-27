  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأفريقي يسهل على المكفوفين الاستمتاع بمباريات كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 08:37 مساء
الاتحاد الأفريقي يسهل على المكفوفين الاستمتاع بمباريات كأس أمم أفريقيا
شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالتعاون مع الشركة الراعية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مبادرة تهدف إلى جعل مباريات كرة القدم في متناول ذوي الإعاقات البصرية.

المكفوفون استمتعوا بمباراة مصر وغانا
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي «كاف» أن المبادرة التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة «تاتش تو سي» (المس لترى) تهدف إلى تقديم تجربة مباراة أكثر شمولاً من خلال وضع تدابير خاصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من الاستمتاع الكامل بالحركة في الملعب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف موقع الاتحاد الأفريقي أنه جرى التنشيط الأول للمبادرة يوم 18 يناير الجاري في ملعب فيليكس هوفويت بويني بأبيدجان، حيث حضر لاعبو سيسي فوت الذين اختارهم الاتحاد الإيفواري للرياضة من أجل المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية المباراة بين مصر وغانا.

وأوضح أن اللاعبين الإيفواريين عبدالعزيز تراوري ويوسف فوفانا وماريوس كوامي كانوا أول من استفاد من المبادرة.

وذكر «كاف»: «بفضل أجهزة اللوحات الذكية وبرامج الوصف المباشر، تمكن المستخدمون من متابعة المباراة بوصف دقيق لكل ما يحدث على أرضية الميدان في الملعب».

الركراكي يقود منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية بعد إلغاء إيقافه
دروغبا: كوت ديفوار ستكافح للفوز بكأس أمم أفريقيا

وأضاف الاتحاد الأفريقي: «كان يتم تحديد موقع الكرة من خلال نظام تتبع بصري يعتمد على الذكاء الصناعي، الذي يعرض حركات اللاعبين بالكرة والتمريرات والتسديدات عبر الاهتزازات

والتعليقات اللمسية التي يدركها المستخدم عن طريق اللمس. علاوة على ذلك، يعرض الوصف الصوتي الذي يتم إنشاؤه تلقائيا، كأسماء اللاعبين أثناء اللقطات، ووقت اللعب والنتائج والأخطاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع ...
إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد
للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد الروسي

للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد ...
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

هنيدي يحصل على الجنسية السعودية
(جان بازيل بيرولت) الفنان المأخوذ برسم الأطفال

(جان بازيل بيرولت) الفنان المأخوذ برسم الأطفال
«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى

«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
النائب العام: حبس متهم بحيازة 344 كيلو حشيش في طبرق

النائب العام: حبس متهم بحيازة 344 كيلو حشيش في طبرق
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو

رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»

تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»
شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب

شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين ...
الدنمارك تحقق في مقتل 14 مدنيا خلال غارات لـ«ناتو» على سرت وصرمان

الدنمارك تحقق في مقتل 14 مدنيا خلال غارات لـ«ناتو» على سرت وصرمان
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة

مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي
شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب

شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
نقل حكيم زياش لأبيدجان بطائرة خاصة للعلاج قبل مواجهة جنوب أفريقيا
نقل حكيم زياش لأبيدجان بطائرة خاصة للعلاج قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا في بطولة أستراليا للتنس
سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا في بطولة ...
خطأ الـ«VAR» يتسبب في إعادة مباراة بالدوري البلجيكي
خطأ الـ«VAR» يتسبب في إعادة مباراة بالدوري البلجيكي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا...
المزيد
الاتحاد الأفريقي يسهل على المكفوفين الاستمتاع بمباريات كأس أمم أفريقيا
الاتحاد الأفريقي يسهل على المكفوفين الاستمتاع بمباريات كأس ......
سينر أم ميدفيديف.. من يكون الفائز الجديد ببطولة أستراليا للتنس؟
سينر أم ميدفيديف.. من يكون الفائز الجديد ببطولة أستراليا ......
لاعب يوفنتوس يرفض عرض الاتحاد السعودي
لاعب يوفنتوس يرفض عرض الاتحاد السعودي...
خطأ الـ«VAR» يتسبب في إعادة مباراة بالدوري البلجيكي
خطأ الـ«VAR» يتسبب في إعادة مباراة بالدوري البلجيكي...
سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا في بطولة أستراليا للتنس
سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا في بطولة ......
المزيد