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دروغبا: كوت ديفوار ستكافح للفوز بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 06:12 مساء
دروغبا: كوت ديفوار ستكافح للفوز بكأس أمم أفريقيا
دروغبا خلال وجوده بملاعب البطولة (الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي)
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قال لاعب منتخب كوت ديفوار لكرة القدم السابق، ديديه دروغبا، إنه يحلم برؤية منتخب بلاده يتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها بلاده حاليًا.

كوت ديفوار تستطيع تقديم أداء رائع
وأضاف دروغبا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد: «كأس أمم أفريقيا هي احتفال بكرة القدم الأفريقية. بالطبع، آمل أن تُتوج كوت ديفوار باللقب.. سنكافح، نحن في ديارنا، علينا أن نظهر أنه لا يمكننا استضافة المنافسة فحسب؛ بل يمكننا أيضًا تقديم أداء رائع»، بسحب الوكالة الألمانية.

وأكد: «كوت ديفوار تتحمل مسؤولياتها، وكل المنتخبات الموجودة هنا تستحق أن تكون هنا، ولديها فرصها. الأمر متروك لنا للتأكد من احترامها، ولكن بشكل خاص لإظهار أننا قادرون على الوقوف في وجه هذه المنتخبات».

وتحدث دروغبا عن المباراة الأخيرة التي تنتظر كوت ديفوار في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية المقرر إقامتها غدًا الإثنين، فقال: «سيكون احتفال بكرة القدم الأفريقية مع منتخب غينيا الاستوائية الذي يتطور كل عام. نحن سعداء بوجودهم هنا، لقد رأيت أنهم فازوا بمباراتهم أمام غينيا بيساو، مبروك لهم لكن الأمر سيكون صعبًا أمام كوت ديفوار».

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ووجه دروغبا رسالة إلى جيل الشباب الذي يحلم بالسير على خطاه: «يجب أن نحلم ونمنح أنفسنا الوسائل لتحقيق أحلامنا. ويجب علينا أيضًا أن نعطي أنفسنا عدة خيارات. أعتقد أنه من المهم جدًا أن تكون لديك خلفية أكاديمية جيدة، وأن تدرس جيدًا في المدرسة، وأن تكون لديك قاعدة تعليمية جيدة تسمح لك بالقدرة على الاستجابة ومواجهة جميع التحديات، وتحديات الحياة بشكل عام».

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