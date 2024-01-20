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لأسباب غير معلنة.. إدخال أليو سيسيه المستشفى عقب فوز السنغال على الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 08:03 مساء
لأسباب غير معلنة.. إدخال أليو سيسيه المستشفى عقب فوز السنغال على الكاميرون
مدرب السنغال أليو سيسيه خلال إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم السبت أن مدرب السنغال أليو سيسيه دخل المستشفى في مدينة ياموسوكرو الإيفوارية لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد المباراة التي فاز بها فريقه على الكاميرون 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

منتخب السنغال يضمن مكانه بدور الـ16
وتم إدخال سيسيه المستشفى في وقت متأخر من أمس الجمعة بعد فوز السنغال في مباراتها الثانية بالبطولة المقامة في كوت ديفوار، وهي النتيجة التي ضمنت لها مكانا في الدور التالي.

ويتولى أليو سيسيه الذي أمضى الليلة الماضية في المستشفى بحسب قناة «كانال بلس» التليفزيونية الفرنسية تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية قبل عامين.

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كما تولى سيسيه (47 عاما) تدريب منتخب السنغال في آخر بطولتين من كأس العالم.

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