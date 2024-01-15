  • Alwasat News
Atwasat

السنغال تهزم غامبيا بثلاثية في بداية رحلة الدفاع عن لقب الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 07:42 مساء
السنغال تهزم غامبيا بثلاثية في بداية رحلة الدفاع عن لقب الأمم الأفريقية
مباراة السنغال وغامبيا في أمم أفريقيا، 15 يناير 2024. (إنترنت)
alwasat radio

سجل لامين كمارا هدفين، ليقود السنغال للفوز 3-0 على غامبيا التي لعبت شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، اليوم الإثنين.

تصدر منتخب السنغال المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا في نفس المجموعة، وكاد ألاسانا مانيه أن يباغت السنغال مبكراً بتسديدة قوية من مدى بعيد، لكن إدوار مندي تصدى لها بنجاح.

- مصطفى محمد يسجل أسرع أهداف كأس أمم أفريقيا 2023
ساحل العاج أنفقت مليار دولار لاستضافة أمم أفريقيا

واحتاجت السنغال إلى أربع دقائق فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق بابي جي، بعدما تلقى تمريرة من ساديو ماني ليسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء. وسيطرت غامبيا على الكرة بعد تلقي شباكها للهدف بحثاً عن تعديل النتيجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي

السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا

اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»

«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»
هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح
بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»
«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة

«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيجيريا تتعثر بالتعادل أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا
نيجيريا تتعثر بالتعادل أمام غينيا الاستوائية في كأس أمم أفريقيا
ابن مارادونا: والدي مات مقتولا
ابن مارادونا: والدي مات مقتولا
منتخب مصر يفلت من الهزيمة ويكتفي بالتعادل مع موزمبيق بكأس أمم أفريقيا
منتخب مصر يفلت من الهزيمة ويكتفي بالتعادل مع موزمبيق بكأس أمم ...
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
مانشستر يونايتد يواصل النزيف بالتعادل مع توتنهام في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يواصل النزيف بالتعادل مع توتنهام في الدوري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023...
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية...
المزيد
السنغال تهزم غامبيا بثلاثية في بداية رحلة الدفاع عن لقب الأمم الأفريقية
السنغال تهزم غامبيا بثلاثية في بداية رحلة الدفاع عن لقب ......
وفاة الدراج الإسباني كارليس فالكون بعد تعرُّضه لحادث خطير
وفاة الدراج الإسباني كارليس فالكون بعد تعرُّضه لحادث خطير...
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
مانشستر يونايتد يواصل النزيف بالتعادل مع توتنهام في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يواصل النزيف بالتعادل مع توتنهام في الدوري ......
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني...
المزيد