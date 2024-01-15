السنغال تهزم غامبيا بثلاثية في بداية رحلة الدفاع عن لقب الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل لامين كمارا هدفين، ليقود السنغال للفوز 3-0 على غامبيا التي لعبت شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، اليوم الإثنين.

تصدر منتخب السنغال المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا في نفس المجموعة، وكاد ألاسانا مانيه أن يباغت السنغال مبكراً بتسديدة قوية من مدى بعيد، لكن إدوار مندي تصدى لها بنجاح.

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واحتاجت السنغال إلى أربع دقائق فقط لتسجيل هدف التقدم عن طريق بابي جي، بعدما تلقى تمريرة من ساديو ماني ليسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء. وسيطرت غامبيا على الكرة بعد تلقي شباكها للهدف بحثاً عن تعديل النتيجة.