مصطفى محمد يسجل أسرع أهداف كأس أمم أفريقيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز مهاجم المنتخب المصري، مصطفى محمد، أسرع أهداف بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

منتخب مصر يسجل بعد 91 ثانية

وافتتح لاعب نانت الفرنسي، مصطفى محمد، التسجيل لمنتخب مصر في لقائه ضد منتخب موزمبيق بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية بعد مرور 91 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

وتابع مصطفى محمد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر أرسلها محمد حمدي، ليسدد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، واضعًا الكرة في الشباك الموزمبيقية.

يذكر أن أسرع هدف في تاريخ البطولة يحمل الجنسية المصرية أيضًا، عن طريق أيمن منصور، لاعب منتخب «الفراعنة»، الذي أحرز هدفًا في مرمى منتخب الجابون بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق مباراة المنتخبين بنسخة أمم أفريقيا العام 1994 بتونس.

وسجل لاعب منتخب كوت ديفوار، سيكو فوفانا، أسرع هدف في بطولة كأس أمم أفريقيا بعد مرور أربع دقائق، حينما افتتح التسجيل لمنتخب «الأفيال» خلال فوزه 2 - صفر على منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

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ويطمح منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ العام 2010، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.