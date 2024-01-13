موتسيبي يفتح الباب أمام تأجيل كأس أمم أفريقيا 2025

القاهرة - بوابة الوسط

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن موعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 يبقى غير محسوم، مع إمكانية تعارضها مع بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العام ذاته.

«كاف» ملتزم بإقامة البطولة في منتصف العام

وجرى نقل بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار إلى شهري يناير وفبراير.

وسبق أن أكد «كاف» في 2017 التزامه بتنظيم كأس أمم أفريقيا في منتصف العام لتفادي الخلافات مع الأندية الأوروبية بشأن التخلي عن لاعبيها الدوليين في منتصف الموسم.

لكن بطولة كأس العالم للأندية التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مؤخرا بمشاركة 32 ناديا ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو 2025، وبالتالي قد تتعارض مع بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

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بالمغرب.ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» عن موتسيبي قوله اليوم السبت: «نريد إقامة كأس أمم أفريقيا في أكثر وقت مناسب وملائم للبطولة. ما زلنا نتواصل مع الاتحاد الدولي بشأن المواعيد».