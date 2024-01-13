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رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 10:05 مساء
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا
جانب من افتتاح بطولة كأس امم أفريقيا بكوت ديفوار السبت 13 يناير 2024 (إكس)
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افتتح رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا مساء اليوم السبت بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

كوت ديفوار تستضيف كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية
وتستضيف كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية بعد غياب دام أربعين عاما، حيث سبق أن استضافت كأس أمم أفريقيا عام 1984، وتوج منتخب الكاميرون بلقبها بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3 - 1.

وتقام كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى ست مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

وسبق حفل افتتاح البطولة نزول رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا إلى أرض الملعب مستقلا سيارة مكشوفة لتحية الجماهير التي احتشدت بعشرات الآلاف في المدرجات.

وصافح واتارا كبار المسؤولين الحاضرين مثل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

واستضاف ملعب الحسن واتارا حفل الافتتاح الذي بدأ باستعراض بالعرائس الضخمة على أرض الملعب التي تمثل الثقافة الأفريقية والألقاب المميزة لمنتخبات القارة السمراء وتبعها أكثر من فقرة غنائية متنوعة شارك بها أكثر من مطرب وممثل بينهم النجم المصري محمد رمضان.

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وفي الفقرات الأخيرة من الحفل الذي استمر ما يقرب من ثلاثين دقيقة انتشرت أعلام الدول المشاركة في البطولة وتوسطتها خريطة ضخمة للقارة السمراء وسط إشعال الألعاب النارية وقنابل الدخان.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية بمباراة بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو، مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية.

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