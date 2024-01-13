انطلاق العرس القاري في ساحل العاج وسط تطلعات كبيرة وتساؤلات متنوعة

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2024، السبت، في ساحل العاج وسط تطلعات كبيرة، محليا وقاريا، وتساؤلات متنوعة، لوجستيا ورياضيا، ستكون بمثابة تحديات عديدة في طريق البلد المضيف والاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حد سواء.

وتبدأ المنافسة بمباراة افتتاح تجمع بين ساحل العاج، أحد المرشحين للفوز باللقب، وغينيا بيساو على ملعب «الحسن واتارا» في إبيمبي بشمال غرب أبيدجان، حيث يستضيف بلد النجم الدولي السابق والرمز ديديه دروغبا العرس الكروي القاري للمرة الثانية بعد العام 1984، حسب وكالة «فرانس برس».

منتخب ساحل العاج يبحث عن إفاقة سياسية

ويسعى المنتخب المستضيف لتأكيد خروجه من دوامة الانقسامات والخلافات التي قادته سابقا إلى حرب أهلية هددت وجوده واستقراره، معلنا عزمه الفوز بنجمة ثالثة، بعد تتويجه في العام 1992 بالسنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

خمس مدن مختلفة تستضيف منافسات الأمم

ترحب ساحل العاج بالقارة الأفريقية على وقع كلمة «أكوابا»، التي تعني في اللغة المحلية «مرحبا»، وعينها على رفع التحدي الواقع على عاتقها، لوجستيا ورياضيا، إذ إن البطولة لم تعد تُلعب بثمانية منتخبات كما كان الحال في 1984، ولكن بمشاركة 24 بلدا موزعين على ست مجموعات، وسيتبارزون على الكأس في خمس مدن، هى: أبيدجان، وياموسوكرو، وبواكي، وسان بيدرو، وكوروغو.

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أيضا تتوافر ستة ملاعب، بينها اثنان في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، هما ملعبا الحسن واتارا، نسبة للرئيس الحالي، وفليكس هوفويت بوانيه، الرئيس الأول للبلاد، منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960 إلى وفاته في 1993.