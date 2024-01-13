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انطلاق العرس القاري في ساحل العاج وسط تطلعات كبيرة وتساؤلات متنوعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 04:07 مساء
انطلاق العرس القاري في ساحل العاج وسط تطلعات كبيرة وتساؤلات متنوعة
فرقة موسيقية في استقبال الضيوف بمطار أبيدجان الدولي، 9 يناير. (فرانس برس)
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تنطلق فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2024، السبت، في ساحل العاج وسط تطلعات كبيرة، محليا وقاريا، وتساؤلات متنوعة، لوجستيا ورياضيا، ستكون بمثابة تحديات عديدة في طريق البلد المضيف والاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حد سواء.

وتبدأ المنافسة بمباراة افتتاح تجمع بين ساحل العاج، أحد المرشحين للفوز باللقب، وغينيا بيساو على ملعب «الحسن واتارا» في إبيمبي بشمال غرب أبيدجان، حيث يستضيف بلد النجم الدولي السابق والرمز ديديه دروغبا العرس الكروي القاري للمرة الثانية بعد العام 1984، حسب وكالة «فرانس برس».

منتخب ساحل العاج يبحث عن إفاقة سياسية
ويسعى المنتخب المستضيف لتأكيد خروجه من دوامة الانقسامات والخلافات التي قادته سابقا إلى حرب أهلية هددت وجوده واستقراره، معلنا عزمه الفوز بنجمة ثالثة، بعد تتويجه في العام 1992 بالسنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

خمس مدن مختلفة تستضيف منافسات الأمم
ترحب ساحل العاج بالقارة الأفريقية على وقع كلمة «أكوابا»، التي تعني في اللغة المحلية «مرحبا»، وعينها على رفع التحدي الواقع على عاتقها، لوجستيا ورياضيا، إذ إن البطولة لم تعد تُلعب بثمانية منتخبات كما كان الحال في 1984، ولكن بمشاركة 24 بلدا موزعين على ست مجموعات، وسيتبارزون على الكأس في خمس مدن، هى: أبيدجان، وياموسوكرو، وبواكي، وسان بيدرو، وكوروغو.

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أيضا تتوافر ستة ملاعب، بينها اثنان في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، هما ملعبا الحسن واتارا، نسبة للرئيس الحالي، وفليكس هوفويت بوانيه، الرئيس الأول للبلاد، منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960 إلى وفاته في 1993.

مسألة الأمن أحد التحديات الكبرى
بدأ الطريق طويلا وشاقا منذ أن غمرت عاصفة قوية عشب ملعب إبيمبي في مطلع سبتمبر الماضي، ما تسبب في إيقاف مباراة ودية بين «الأفيال» ومالي، ليثير المشهد الكارثي استياء الإيفواريين أنفسهم، ومخاوف الأفارقة من تعثر الاستعدادات للحدث القاري البارز. لكن السلطات ردت بالقول: «الأمر تحت السيطرة»، مشيرة لأمطار استثنائية لم تكن متوقعة.

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