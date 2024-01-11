شاهد.. «في التسعين» يناقش كأس أمم أفريقيا وأسباب غياب ليبيا عن العرس الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة الوسط «Wtv» حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» في السابعة من مساء اليوم الخميس، حيث يطرح البرنامج كعادته مجموعة من أهم القضايا والموضوعات التي تشغل الشارع الرياضي في ليبيا.

كأس أمم أفريقيا على مائدة النقاش «في التسعين»

ومع قرب انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد غد السبت في كوت ديفوار سيكرس برنامج «في التسعين» حلقته اليوم التي يقدمها المذيع مراد دخيل لمناقشة كأس أمم أفريقيا وغياب المنتخب الوطني الليبي عن المشاركة فيها.

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كما يطرح برنامج «في التسعين» أسباب التمثيل الضعيف للاعبي «دورينا» في بطولة كأس أمم أفريقيا، فضلا عن محاولة استشراف توجهات المشجع الليبي في تشجيع أي من المنتخبات المشاركة في البطولة القارية.