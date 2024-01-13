نيجيريا تصطدم بغينيا الاستوائية في ضربة البداية بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يستهل منتخب نيجيريا لكرة القدم مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي انطلقت مساء اليوم السبت في كوت ديفوار بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية على ملعب الحسن واتارا ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

منتخب نيجيريا يبحث عن اللقب الرابع

ويتطلع منتخب نيجيريا من خلال مشاركته في تلك النسخة من البطولة للتتويج باللقب الرابع في تاريخه بعدما حصد اللقب أعوام 1980 و1994 و2013، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

ولدى المنتخب النيجيري تاريخ كبير في البطولة حيث شارك فيها 19 مرة من قبل، وبعيدًا عن تحقيقه اللقب ثلاث مرات، احتل المنتخب النيجيري المركز الثاني أعوام 1984 و1988 و1990 و2000، وحصل منتخب «النسور الممتازة» على المركز الثالث أعوام 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

وستكون الفرصة متاحة للمنتخب النيجيري للمضي قدمًا في البطولة، خاصة أنه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وأفضل لاعب في أفريقيا عام 2023، بالإضافة إلى صامويل شوكويزي مهاجم ميلان الإيطالي، وولفريد نديدي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وتيريم موفي مهاجم نيس الفرنسي الذي تم استدعاؤه لتعويض غياب فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن الألماني الذي أصيب في الفخذ.

وتأهل المنتخب النيجيري الذي يحتل المركز رقم 42 في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» للمنتخبات للبطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى في التصفيات التي جمعته كذلك بمنتخبات غينيا بيساو وسيراليون وساو تومي.

ويتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريب المنتخب النيجيري منذ مايو 2022، وقاد الفريق في مشوار التصفيات للبطولة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتواجد فيها المدرب البرتغالي في بطولة أفريقيا.

ويأمل المنتخب النيجيري أن يحقق الفوز على منتخب غينيا الاستوائية من أجل حصد ثلاث نقاط من شأنها أن تساعد الفريق في تخطي مجموعته التي تضم أيضًا منتخبي غينيا بيساو وكوت ديفوار.

تطور منتخب غينيا الاستوائية

في المقابل، يدخل منتخب غينيا الاستوائية المباراة بحثا عن تحقيق الفوز معتمدا في ذلك على تطور المنتخب الكبير في السنوات الأخيرة.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية للبطولة بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن تونس المتصدرة بعد تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد وهزيمة وحيدة، وأحرز تسعة أهداف مقابل سبعة أهداف هزت شباكه.

وبالرغم من التجارب القليلة لمنتخب غينيا الاستوائية في بطولات أمم أفريقيا حيث شارك فيها ثلاث مرات فقط، حقق الفريق نتائج طيبة كان منها الوصول للمربع الذهبي عام 2015 التي أقيمت بغينيا الاستوائية.

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وحقق منتخب غينيا الاستوائية في مشاركاته الثلاث السابقة في كأس أمم أفريقيا ستة انتصارات وخمس هزائم وأربعة تعادلات، وسجل الفريق 14 هدفًا واهتزت شباكه 11 مرة.

ويتولى خوان ميتشا تدريب منتخب غينيا الاستوائية، ويعول على عدة لاعبين مميزين يأتي في مقدمتهم إيميليو نيسوي قائد الفريق وساؤول كوكو لاعب لاس بالماس الإسباني.