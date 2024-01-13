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ساحل العاج أنفقت مليار دولار لاستضافة أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 08:49 مساء
ساحل العاج أنفقت مليار دولار لاستضافة أمم أفريقيا
ملعب الحسن واتارا الذي يستضيف افتتاح ونهائي بطولة أمم أفريقيا، السبت 13 يناير 2024 (الإنترنت)
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استنزفت بطولة كأس الأمم الأفريقية مليار دولار من خزينة ساحل العاجل من خلال بناء أربعة ملاعب جديدة وتجديد ملعبين آخرين وبناء أو تحديث المطارات والطرق والمستشفيات والفنادق في المدن الخمس التي ستستضيف المباريات: أبيدجان، بواكي، كورهوغو، سان بيدرو والعاصمة ياموسوكرو، بحسب تقرير لشبكة «بي بي سي».

قبل انطلاق صفارة بداية البطولة، اليوم السبت، بملعب الحسن واتارا في عاصمة ساحل العاج ركزت تقارير أجنبية وعربية على الكلفة الاقتصادية لمنافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف منتخبات بقيمة سوقية للاعبين تتخطى 2.7 مليار يورو.

وتلتقي الدولة المستضيفة للبطولة مع غينيا بيساو، وهو أيضًا الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية التي يشارك فيها 24 منتخبًا.

يشير التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تُعد أكبر عملية إعادة بناء في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ الحربين الأهليتين في الفترة من 2002 إلى 2007، و2010 إلى 2011.

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ساحل العاج استعانت بصندوق النقد لاستضافة أمم أفريقيا
لكن اللافت أن بعض الإنفاق الضخم جرى من قرض بقيمة 3.5 مليار دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، وفقًا للتقرير ذاته.

الإنفاق المقدر بمليار دولار ضاعفته بعض التقارير الإعلامية، بينما يأمل معظم المستثمرين في الحصول على عائد مالي، لكن فرانسوا أميتشيا الذي يدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم 2023 يقول إن هذا لم يكن هو النية على الإطلاق.

أنفقت ساحل العاجل نحو 79 مليون دولار على بناء ملعب في ياموسوكرو، و84 مليون دولار على ملعب في كورهوغو و113 مليون دولار على ملعب في الحسن واتارا، في حين أن تجديد ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان كلف 109 ملايين دولار أخرى.

يضيف التقرير أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي منذ تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وهو يعمل على رفع الجوائز المالية للبطولات سواء للأندية أو المنتخبات، وستشهد هذه النسخة من البطولة زيادة في الجوائز المالية بقيمة 40%.

بعد الزيادة الجديدة يحصل الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2023 على 7 ملايين دولار، مقارنة بـ5 ملايين دولار حصل عليها المنتخب السنغالي في النسخة الماضية من البطولة.

وسينال الوصيف 4 ملايين دولار، وسيحصل الفريقان اللذان سيلعبان على المركزين الثالث والرابع على مليونين ونصف المليون دولار، فيما ينال من يودع البطولة من ربع النهائي 1.3 مليون دولار.

2.7 مليار يورو قيمة سوقية
تُقدر القيمة السوقية الإجمالية للاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة بنحو 2.7 مليار يورو، وفقًا لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، الذي وضع منتخب نيجيريا في الصدارة بنحو 348 مليون يورو.

أما على صعيد اللاعبين فيأتي النيجيري فيكتور أوسيمين في الصدارة بقيمة سوقية 110 ملايين يورو، وخلفه المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي بنحو 65 مليون يورو لكل منهما.

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