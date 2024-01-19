السنغال تضرب الكاميرون بثلاثية وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز منتخب السنغال 3-1 على نظيره الكاميروني ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ليضمن التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة.

السنغال يتصدر مجموعته بكأس أمم أفريقيا

بهذا الفوز يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين، بينما تجمد رصيد الكاميرون عند نقطة واحدة في المركز الثالث قبل مواجهة غينيا صاحبة المركز الثاني بنفس النقاط وجامبيا متذيلة الترتيب في وقت لاحق اليوم.

وبعد سيطرة شبه مطلقة لمنتخب السنغال أسفر الضغط عن الهدف الأول في الدقيقة 16 بتسديدة من إسماعيلا سار من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بأندريه-فرانك زامبو أنجيسا وسكنت شباك الكاميرون.

وضاعف حبيب ديالو النتيجة للسنغال في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة من سار سددها من مدى قريب في الشباك.

وقلص جان-شارل كاستليتو الفارق للمنتخب المعروف باسم «الأسود غير المروضة» في الدقيقة 83 بعدما تلقى تمريرة عرضية من البديل أوليفييه نتشام ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

- كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق

- كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا

وأنهى ساديو ماني آمال الكاميرون في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة عرضية من إدريسا جانا جي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أونانا.