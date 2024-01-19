كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل منتخب كاب فيردي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الكبير اليوم الجمعة على منتخب موزمبيق 3-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

كاب فيردي يضمن صدارة المجموعة الثانية

وضمن منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة الثانية قبل خوض مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب مصر بالوصول إلى ست نقاط من انتصارين على غانا صاحبة المركز الثالث وموزمبيق متذيلة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني.

افتتح بيبي التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 32 بتسديدة من مسافة بعيدة من ركلة حرة، أخطأ الحارس إرنان في إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك.

وضاعف رايان منديس النتيجة بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستغلاً خطأ المدافع إدميلسون في استلام الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

واختتم كيفن بينا أهداف كاب فيردي في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس موزمبيق.

- كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا

- نهائي مبكر بين السنغال والكاميرون لنهائي كأس الأمم الأفريقية.. غدًا

ويختتم منتخب كاب فيردي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مصر يوم الإثنين المقبل، بينما يلتقي منتخب موزمبيق مع منتخب غانا في اليوم نفسه.