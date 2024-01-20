3 قتلى في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حوادث سير في مدينة كوناكري عاصمة غينيا، وذلك أثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا عقب الفوز على منتخب غامبيا 1-0 في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

احتفالات واسعة بالفوز في كأس الأمم الأفريقية

واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية ببعضهما البعض، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص خلال الاحتفالات، حسب ما أشار مصدر في الشرطة لوكالة «فرانس برس».وشهدت مدينة كوناكري احتفالات كبيرة، حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا بواسطة السيارات، وأصيب خلالها عشرات الأشخاص وفقا لما كشف المصدر ذاته.

وخرج المشجعون الغينيون إلى الشوارع عقب نهاية المباراة التي أقيمت في ياموسوكرو بمواجهة غامبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث وضع الفوز المنتخب الغيني على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة القارية.

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وتعادل منتخب غينيا مع نظيره الكاميروني 1-1 في أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية، وسيتعين عليه مواجهة منتخب السنغال حامل اللقب الثلاثاء المقبل في ختام دور المجموعات.