الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

حسم التعادل الإيجابي 2-2 لقاء منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب بوركينا فاسو يتصدر المجموعة

بهذا التعادل عزز منتخب بوركينا فاسو صدارته للمجموعة بأربع نقاط، بينما رفعت الجزائر رصيدها لنقطتين في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أنغولا قبل مباراته مع موريتانيا متذيل الترتيب.

شهدت نصف الساعة الأولى سيطرة من جانب الجزائر بحثاً عن الهدف الأول، وجاءت أولى الفرص بتسديدة من يوسف بلايلي في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس إيرفي كوفي بنجاح.

وعلى عكس سير المباراة وضع محمد كوناتي بوركينا فاسو في المقدمة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طويلة حولها بضربة رأس قوية في الشباك.

وفي الشوط الثاني أدرك بغداد بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة نفذها بلايلي لترتطم بالدفاع، لتصل إلى مهاجم السد القطري الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وأعاد برتران تراوري بوركينا للمقدمة مجدداً في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ على ريان آيت نوري ضد عيسى كابوري.

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وأدرك بونجاح التعادل للجزائر مرة أخرى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

ويختتم منتخب بوركينا مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنغولا الثلاثاء المقبل، فيما يلتقى منتخب الجزائر نظيره الموريتاني في اليوم ذاته.