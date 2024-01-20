  • Alwasat News
Atwasat

الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 07:25 مساء
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم الأفريقية
مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس المم الأفريقية السبت 20 يناير 2024 (إكس)
alwasat radio

حسم التعادل الإيجابي 2-2 لقاء منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

منتخب بوركينا فاسو يتصدر المجموعة
بهذا التعادل عزز منتخب بوركينا فاسو صدارته للمجموعة بأربع نقاط، بينما رفعت الجزائر رصيدها لنقطتين في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أنغولا قبل مباراته مع موريتانيا متذيل الترتيب.

شهدت نصف الساعة الأولى سيطرة من جانب الجزائر بحثاً عن الهدف الأول، وجاءت أولى الفرص بتسديدة من يوسف بلايلي في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس إيرفي كوفي بنجاح.

وعلى عكس سير المباراة وضع محمد كوناتي بوركينا فاسو في المقدمة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طويلة حولها بضربة رأس قوية في الشباك.

وفي الشوط الثاني أدرك بغداد بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة نفذها بلايلي لترتطم بالدفاع، لتصل إلى مهاجم السد القطري الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وأعاد برتران تراوري بوركينا للمقدمة مجدداً في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ على ريان آيت نوري ضد عيسى كابوري.

- كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

وأدرك بونجاح التعادل للجزائر مرة أخرى في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

ويختتم منتخب بوركينا مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنغولا الثلاثاء المقبل، فيما يلتقى منتخب الجزائر نظيره الموريتاني في اليوم ذاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل ...
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
لفتة إنسانية رائعة من كلوب تجاه إريكسون المصاب بالسرطان
لفتة إنسانية رائعة من كلوب تجاه إريكسون المصاب بالسرطان
الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا
الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم الأفريقية
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023
رونالدو يفوز بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل هداف في 2023...
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا...
المزيد
لأسباب غير معلنة.. إدخال أليو سيسيه المستشفى عقب فوز السنغال على الكاميرون
لأسباب غير معلنة.. إدخال أليو سيسيه المستشفى عقب فوز السنغال......
مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق
مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق...
3 قتلى في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس الأمم الأفريقية
3 قتلى في احتفالات الجماهير الغينية بالفوز على غامبيا في كأس......
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس الأمم الأفريقية
الجزائر تخطف التعادل من بوركينا فاسو في الوقت القاتل بكأس ......
الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا
الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا...
المزيد