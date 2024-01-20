كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

قال لاعبو منتخب كاب فيردي إنهم يعيشون حلمًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد حجز مقعد في مرحلة خروج المغلوب بالفوز على موزمبيق أمس الجمعة، لكنهم أكدوا أنه لا ينبغي اعتبارهم فريقًا يملك قدرات سحرية.

كاب فيردي أول منتخب يضمن التأهل لدور الـ16

دولة كاب فيردي هي الأصغر بين 24 دولة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، لكنها أول دولة تضمن التأهل إلى دور الستة عشر، حيث تقدمت بفارق لا يمكن تعويضه في المجموعة الثانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المدافع روبرتو لوبيز المولود في أيرلندا: «الأمر بمثابة حلم، عليك أن تحلم، لكنه شيء عملنا بجد من أجله. بدأنا البطولة بفوز كبير على غانا، وكنا نعلم أن الفرصة سنحت لنا لضمان مكاننا قبل مباراة موزمبيق، وبذل اللاعبون كل ما في وسعهم لاستغلال الفرص».

وشهد الفوز المريح على موزمبيق هدفين رائعين من مسافة بعيدة، وبجانب فشل مرشحي المجموعة غانا ومصر في الفوز في أول مباراتين، ضمنت كاب فيردي صدارة المجموعة الثانية.

وقال حارس المرمى فوزينيا (37 عامًا) الذي شارك في 12 مباراة من أصل 13 مباراة لمنتخب كاب فيردي في بطولات كأس الأمم الأفريقية: «إنه أمر مذهل. نعلم أننا بلد صغير، ولكن إذا كنا متحدين، فيمكننا تحقيق العديد من الأشياء العظيمة. لذا يجب أن أهنئ جميع زملائي في الفريق والطاقم التدريبي لأننا قمنا بعمل رائع».

على الرغم من أن عدد سكانها يزيد قليلًا على 600 ألف نسمة، إلا أنها أصبحت منافسًا خطيرًا منذ ظهورها الأول في النهائيات في 2013، إذ يتكون الفريق من مزيج من اللاعبين من الجزر، بالإضافة إلى لاعبين ترعرعوا في فرنسا وهولندا والبرتغال.

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وأضاف القائد رايان منديس الذي لعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ويلعب حاليا في تركيا: «قد نكون دولة صغيرة ولكن لدينا الكثير من الجودة. هذه هي المرة الرابعة التي نشارك فيها في كأس الأمم الأفريقية، ولدينا الآن جيل يتمتع بخبرة كبيرة. أعتقد أننا فريق صعب بالنسبة لأي منافس».

وشارك منديس في جميع البطولات الأربع الماضية لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب كاب فيردي الملقب بـ«أسماك القرش الزرقاء»، ويقول إن منتخب كاب فيردي يملك الآن لاعبين أفضل بكثير مما كان عليه في أول ظهور له قبل 11 عامًا عندما تغلب على المغرب لبلوغ دور الثمانية».