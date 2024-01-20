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شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 03:44 مساء
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»
كيفن بينا يسجل الهدف الثالث لكاب فيردي، 19 يناير 2024. (إنترنت)
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ضرب منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي الملقب بـ«أسماك القرش الزرقا» كل التوقعات، وحجز بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الكبير أمس الجمعة على منتخب موزمبيق 3-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

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وجاءت الثلاثية لتشهد تصويبتان صاروخيتان في مرمى موزمبيق، لتنذر منتخب مصر قبل مواجهتهما المرتقبة الإثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة، بينما يلتقي منتخب موزمبيق مع منتخب غانا في اليوم نفسه.

كاب فيردي يتأهل مبكرا عن المجموعة الثانية   
ضمن منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة الثانية قبل خوض مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب مصر بالوصول إلى ست نقاط من انتصارين على غانا صاحبة المركز الثالث وموزمبيق متذيلة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني الذي اكتفى في الجولتين بالتعادل بنتيجة واحدة 2-2 أمام موزمبيق ثم غانا، وبات في حاجة إلى فوز على الرأس الأخضر.

أهداف صاروخية في شباك موزمبيق
افتتح بيبي التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة 32 بتسديدة من مسافة بعيدة من ركلة حرة، أخطأ الحارس إرنان في إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك، وضاعف رايان منديس النتيجة بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستغلاً خطأ المدافع إدميلسون في استلام الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك، واختتم كيفن بينا أهداف كاب فيردي في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس موزمبيق.

 

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