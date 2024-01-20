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تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 09:06 صباحا
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
محمد صلاح يحاول استخلاص الكرة من حارس مرمى منتخب موزمبيق، الأحد 14 يناير 2024 (إكس)
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أعلن اتحاد كرة القدم المصري أن قائد المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لن يشارك في مباراة المنتخب المصري مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، ومباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان على صفحته الرسمية  بـ«فيسبوك»، أن الأشعة التي خضع لها قائد المنتخب المصري أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية تمنعه من المشاركة.

وقد خضع النجم محمد صلاح لفحوص طبية إثر إصابته في الشوط الأول خلال لقاء المنتخب المصري ونظيره الغاني، الخميس، الذي انتهى بالتعادل 2-2.

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