الركراكي يقود منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية بعد إلغاء إيقافه

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يقود المدرب وليد الركراكي منتخب المغرب في مباراته ضد منتخب جنوب أفريقيا، الثلاثاء المقبل، في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة في كوت يفوار، بعدما ألغت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي (كاف) عقوبة إيقافه أربع مباريات، بينها اثنتان موقوفتا التنفيذ، حسب ما أكد مصدر في الاتحاد الأفريقي، الجمعة، لوكالة «فرانس برس».

استئناف عقوبة الركراكي

وأوضح المصدر أنه جري إبلاغ القرار إلى الاتحاد المغربي، الذي استأنف عقوبة الإيقاف التي أصدرتها لجنة الانضباط أول من أمس الأربعاء، بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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ويأمل «أسود الأطلس» أن يتمكن من الفوز على منتخب جنوب أفريقيا، ليواصل المنافسة في كأس الأمم الأفريقية على لقب البطولة.