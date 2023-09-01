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إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 04:56 مساء
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
لامين يامال خلال إحد مباريات برشلونة (رويترز)
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قرر لويس ديلا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، استدعاء مهاجم برشلونة ذي الأصول المغربية لامين يامال في تشكيلته التي أعلنها، اليوم الجمعة، لمواجهة جورجيا وقبرص في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

تألق مبهر للامين يامال 
وولد لامين يامال (16 عاما) في إسبانيا لأب مغربي، وأبهر الجميع بمستواه في قطاع الناشئين بنادي برشلونة، حتى أصبح عنصرا بارزا بالفريق الأول لبطل إسبانيا هذا الموسم، واختير أفضل لاعب في مباراة فياريال، التي قلب فيها فريقه تأخره إلى فوز 4-3 في دوري الدرجة الأولى الإسباني مطلع الأسبوع.

بهذا، تنتهي آمال الجماهير المغربية في أن يمثّل الذي ترعرع في إسبانيا المنتخب المغربي، على الرغم من أن مدرب «أسود الأطلس»، وليد الركراكي، قال في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنه تواصل مع اللاعب، لإقناعه باللعب لمصلحة المغرب.

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وقال ديلا فوينتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «اجتمعنا به في برشلونة. كان محل ثقة في منتخبات الشباب بإسبانيا، ويتمتع بقوة هائلة».

وأضاف: «ننظر إلى مستوى اللاعب لا لعمره. إنه مستعد للمنافسة على أعلى المستويات. إنه عنصر مهم جدا مستقبلا».

 

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