برشلونة يعلن إصابة بيدري خلال التدريبات

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم نبأ سيئا جديدا في بداية الموسم بتأكد إصابة لاعبه الصاعد بيدري وسط تكهنات بغيابه لعدة أسابيع.

بيدري ينضم لقائمة مصابي برشلونة

وأعلن برشلونة، في بيان، أن لاعب الوسط بيدري تعرض لإصابة عضلية بالساق اليمنى خلال تدريبات الفريق التي جرت اليوم الخميس، دون تحديد موعد عودته، وفق «رويترز».

من جانبها، قالت جريدة «ماركا» إن بيدري يحتاج لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع للتعافي من الإصابة التي لحقت به، لينضم إلى المدافع رونالد أراوخو الذي ربما يغيب لفترة مشابهة بعد إصابته في التدريبات أيضا.

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وسيغيب بيدري بذلك عن المباريات المقبلة في الدوري الإسباني، بدءاً من المباراة التي سيخوضها الفريق خارج أرضه أمام فياريال يوم الأحد المقبل، كما سيغيب عن المنتخب الإسباني خلال فترة المباريات الدولية المقبلة.

وسجل بيدري (20 عاما) أول هدف رسمي لبرشلونة هذا الموسم خلال الفوز 2-0 على قادش بالدوري الأسبوع الماضي، عقب تعادل الفريق مع خيتافي دون أهداف في الجولة الافتتاحية.