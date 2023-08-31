  • Alwasat News
Atwasat

(فيديو) المغرب ينتظر قرار موهبة برشلونة لامين يامال وإسبانيا تبلغه باستدعائه للمنتخب غدا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 03:02 مساء
(فيديو) المغرب ينتظر قرار موهبة برشلونة لامين يامال وإسبانيا تبلغه باستدعائه للمنتخب غدا
لامين يامال خلال إحدى مباريات برشلونة (فيسبوك)
alwasat radio

كشف مدرب المغرب وليد الركراكي عن تواصله مع جناح برشلونة الصاعد لامين يامال لإقناعه بتمثيل المنتخب المغربي، لكنه سينتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة منتخب إسبانيا غداً الجمعة.

لامين يامال موهبة فذة
وولد لامين يامال (16 عاماً) في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع في قطاع الناشئين بنادي برشلونة بموهبته الفذة، حتى أصبح عنصراً بارزاً في الفريق الأول لبطل إسبانيا هذا الموسم، وفقا لوكالة «رويترز».

ودفع تألق لامين يامال في سن مبكرة المغرب وإسبانيا لمحاولة جذبه في الفترة الدولية المقبلة لتمثيل كل منهما دوليا.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية إن الاتحاد الإسباني أبلغ لامين يامال أنه سيكون موجودا ضمن قائمة المنتخب الإسباني التي سيتم الإعلان عنها غدا الجمعة.

وغاب اسم لامين يامال عن تشكيلة وليد الركراكي التي أعلنها اليوم الخميس، لمواجهة منتخب ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وبوركينا فاسو ودياً الشهر المقبل.

وقال الركراكي، الذي قاد المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للدور قبل النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي، في مؤتمر صحفي إنه تواصل مع لامين يامال وعرض عليه الانضمام لمنتخب «أسود الأطلس» مستقبلاً.

وأوضح الركراكي أن كشافي المواهب بالاتحاد المغربي رصدوا تطور يامال منذ كان في سن العاشرة.

برشلونة يعلن إصابة بيدري خلال التدريبات
فوز تاريخي لمنتخب المغرب على البرازيل الأول عربيا والثاني أفريقيا أمام 65 ألف متفرج

وأضاف: «لامين يامال أمام تحد كبير وقرار تاريخي، لا يزال صغير السن ويجب احترام أي قرار يتخذه. تحدثت معه كثيراً ونتمنى أن يختار المغرب، هو مغربي ووالده مغربي لكن لا داعي للضغط عليه ولن نستبق الأحداث».

وشهدت قائمة المنتخب المغربي غياب الجناح حكيم زياش المنتقل أخيراً إلى غلطة سراي التركي فيما ضم عناصر من منتخب تحت 23 عاماً الفائز ببطولة أفريقيا وأبرزهم إسماعيل صابري الذي قاد أيندهوفن الهولندي للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة

كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
اليوم.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار

اليوم.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار
كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين

كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي

لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ

«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير

استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة

السعودية تستحوذ على حصة في دوري المقاتلين الأميركي للفنون القتالية المختلطة
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»

الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه

الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه
ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا
انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
في مداخلة مع قناة «الوسط».. رئيس اتحاد يهود ليبيا يتبرأ من لقاء «المنقوش - كوهين» (فيديو)

في مداخلة مع قناة «الوسط».. رئيس اتحاد يهود ليبيا يتبرأ من لقاء «المنقوش - ...
فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)

فيضان داخل أشهر محطة «مترو» في نيويورك (فيديو وصور)
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
اليوم.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار
اليوم.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه ...
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو...
المزيد
(فيديو) المغرب ينتظر قرار موهبة برشلونة لامين يامال وإسبانيا تبلغه باستدعائه للمنتخب غدا
(فيديو) المغرب ينتظر قرار موهبة برشلونة لامين يامال وإسبانيا......
مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية (فيديو)
مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور ......
هاميلتون يمدد عقده مع فريق مرسيدس لـ«فورمولا 1» حتى 2025
هاميلتون يمدد عقده مع فريق مرسيدس لـ«فورمولا 1» حتى 2025...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي...
المزيد