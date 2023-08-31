(فيديو) المغرب ينتظر قرار موهبة برشلونة لامين يامال وإسبانيا تبلغه باستدعائه للمنتخب غدا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مدرب المغرب وليد الركراكي عن تواصله مع جناح برشلونة الصاعد لامين يامال لإقناعه بتمثيل المنتخب المغربي، لكنه سينتظر معرفة قراره عند إعلان تشكيلة منتخب إسبانيا غداً الجمعة.

لامين يامال موهبة فذة

وولد لامين يامال (16 عاماً) في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع في قطاع الناشئين بنادي برشلونة بموهبته الفذة، حتى أصبح عنصراً بارزاً في الفريق الأول لبطل إسبانيا هذا الموسم، وفقا لوكالة «رويترز».

ودفع تألق لامين يامال في سن مبكرة المغرب وإسبانيا لمحاولة جذبه في الفترة الدولية المقبلة لتمثيل كل منهما دوليا.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية إن الاتحاد الإسباني أبلغ لامين يامال أنه سيكون موجودا ضمن قائمة المنتخب الإسباني التي سيتم الإعلان عنها غدا الجمعة.

وغاب اسم لامين يامال عن تشكيلة وليد الركراكي التي أعلنها اليوم الخميس، لمواجهة منتخب ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وبوركينا فاسو ودياً الشهر المقبل.

وقال الركراكي، الذي قاد المنتخب المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للدور قبل النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي، في مؤتمر صحفي إنه تواصل مع لامين يامال وعرض عليه الانضمام لمنتخب «أسود الأطلس» مستقبلاً.

وأوضح الركراكي أن كشافي المواهب بالاتحاد المغربي رصدوا تطور يامال منذ كان في سن العاشرة.

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وأضاف: «لامين يامال أمام تحد كبير وقرار تاريخي، لا يزال صغير السن ويجب احترام أي قرار يتخذه. تحدثت معه كثيراً ونتمنى أن يختار المغرب، هو مغربي ووالده مغربي لكن لا داعي للضغط عليه ولن نستبق الأحداث».

وشهدت قائمة المنتخب المغربي غياب الجناح حكيم زياش المنتقل أخيراً إلى غلطة سراي التركي فيما ضم عناصر من منتخب تحت 23 عاماً الفائز ببطولة أفريقيا وأبرزهم إسماعيل صابري الذي قاد أيندهوفن الهولندي للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.