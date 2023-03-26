فوز تاريخي لمنتخب المغرب على البرازيل الأول عربيا والثاني أفريقيا أمام 65 ألف متفرج

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب المغربي فوزا تاريخيا على ضيفه البرازيلي (2-1) السبت على ملعب ابن بطوطة في طنجة، أمام 65 ألف متفرج في مباراة دولية ودية، وهو الفوز الأول للمغرب على البرازيل في ثلاث مواجهات جمعت بينهما، كما يُحسب هذا الانتصار للمنتخب المغربي الذي ما انفك يفاجئ الجماهير بعروضه الرائعة التي أبهر بها الجميع في مونديال قطر أواخر العام الماضي. سجل سفيان بوفال (29) وعبدالحميد الصابيري (79) هدفي المغرب، وكازيميرو (67) هدف البرازيل.

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الفوز هو الأول للمغرب على البرازيل في ثلاث مواجهات جمعت بينهما، بعدما خسر أمامها مرتين الأولى ودية العام 1997 في بيليم حيث قدم عرضا جيدا قبل أن يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق العشر الأخيرة سجلهما دنيلسون (80 و88)، والثانية بعدها بسنة واحدة، في دور المجموعات في مونديال فرنسا 1998 في نانت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو، حسب «فرانس برس».

وقدم «أسود الأطلس» مباراة رائعة ووقفوا ندا أمام نجوم السيليساو خصوصا جناحا ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو، وتمكنوا من تحقيق فوز مستحق على المصنف أول عالميا هو الأول لمنتخب عربي على بطل العالم خمس مرات، كما بات المغرب ثاني منتخب من القارة السمراء ينجح في التغلب على البرازيل بعد الكاميرون التي هزمتها (1-صفر) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال القطري.

وكانت المباراة الأولى للمنتخب المغربي بعد مشواره التاريخي في مونديال قطر عندما حقق انتصارات لافتة على بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال وأصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي قبل أن يخرج على يد فرنسا بطلة نسخة 2018 والتي خسرت نهائي الدوحة أمام الأرجنتين.