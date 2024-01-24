الاتحاد الجزائري ينهي عقد جمال بلماضي بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل المدرب جمال بلماضي عن تدريب المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

إنهاء عقد بلماضي بالتراضي

وجاء في بيان صادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اجتمعت مع المدرب الوطني جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الخروج المر من كأس أمم أفريقيا، وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف: «نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره».

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وتلقى المنتخب الجزائري هزيمة مفاجئة أمام نظيره الموريتاني بهدف من دون مقابل، ليخرج من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا، ما أثار غضب مشحعي المنتخب الجزائري.