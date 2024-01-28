تجهيز 40 طنًا من الطعام يوميًا لإطعام 15 ألف رياضي بدورة باريس الأولمبية

القاهرة - بوابة الوسط

يتأهب الطهاة في باريس لمهمة صعبة بانتظارهم خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 بالعاصمة الفرنسية، حيث تشهد الدورة تقديم 550 نوعًا من الوجبات لخدمة 15 ألف رياضي، حيث سيكون الطهاة مسؤولين عن تجهيز نحو أربعين طنًا من الطعام يوميًا لتلبية مختلف الأذواق والثقافات.

300 طاه يعملون على مدار الساعة

وسيتولى الطاهي شارل جيلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوديكسو لايف» التي ستكون مسؤولة عن تقديم الوجبات على مدار الساعة في القرية الأولمبية الواقعة شمال باريس، قيادة فريق من ثلاثمئة شخص سيتولى إطعام الضيوف من 206 دول، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

وتولت «سوديكسو لايف» تقديم الوجبات للمشاركين في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والموجودين في المعهد الوطني الفرنسي لكرة القدم.

وقال جيلو خلال قيامه بتجهيز إحدى وجباته الشهيرة: «سنرحب بالعالم على مائدتنا.. نرغب في الحصول على 25% من مكونات وجباتنا من مصادر محلية».

وأضاف: «قوائم الطعام جاهزة، وصدقت عليها اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024. هناك قاعة طعام رئيسية واحدة في مدينة السينما وهي منطقة المطاعم في القرية الأولمبية، تتضمن ستة مطاعم، وقاعة أخرى في إيل-سان دوني (وهما داخل القرية الأولمبية التي تبلغ مساحتها 52 هكتارًا».

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إضافة إلى ذلك، سيفتح مخبز أبوابه وستوجه الدعوة للرياضيين للقدوم إلى ورش عمل لإعداد الخبز الخاص بهم.

وسيبدأ تقديم الخدمات في العاشر من يوليو، قبل 16 يومًا من انطلاق الدورة الأولمبية، وستستمر حتى 12 سبتمبر، بعد أربعة أيام من ختام دورة الألعاب البارالمبية بمساعدة ألف شخص سيعملون على مدار الساعة في القرية.