  • Alwasat News
Atwasat

تجهيز 40 طنًا من الطعام يوميًا لإطعام 15 ألف رياضي بدورة باريس الأولمبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 08:25 مساء
تجهيز 40 طنًا من الطعام يوميًا لإطعام 15 ألف رياضي بدورة باريس الأولمبية
شارل جيلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوديكسو لايف» (رويترز)
WTV_Frequency

يتأهب الطهاة في باريس لمهمة صعبة بانتظارهم خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 بالعاصمة الفرنسية، حيث تشهد الدورة تقديم 550 نوعًا من الوجبات لخدمة 15 ألف رياضي، حيث سيكون الطهاة مسؤولين عن تجهيز نحو أربعين طنًا من الطعام يوميًا لتلبية مختلف الأذواق والثقافات.

300 طاه يعملون على مدار الساعة
وسيتولى الطاهي شارل جيلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوديكسو لايف» التي ستكون مسؤولة عن تقديم الوجبات على مدار الساعة في القرية الأولمبية الواقعة شمال باريس، قيادة فريق من ثلاثمئة شخص سيتولى إطعام الضيوف من 206 دول، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

وتولت «سوديكسو لايف» تقديم الوجبات للمشاركين في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والموجودين في المعهد الوطني الفرنسي لكرة القدم.

وقال جيلو خلال قيامه بتجهيز إحدى وجباته الشهيرة: «سنرحب بالعالم على مائدتنا.. نرغب في الحصول على 25% من مكونات وجباتنا من مصادر محلية».

وأضاف: «قوائم الطعام جاهزة، وصدقت عليها اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024. هناك قاعة طعام رئيسية واحدة في مدينة السينما وهي منطقة المطاعم في القرية الأولمبية، تتضمن ستة مطاعم، وقاعة أخرى في إيل-سان دوني (وهما داخل القرية الأولمبية التي تبلغ مساحتها 52 هكتارًا».

المنتخب الليبي للكرة الطائرة جلوس يصل نيجيريا للمشاركة في البطولة الأفريقية
منحة أولمبية لبطل رماية المسدس بن دلة قبل الظهور في باريس 2024

إضافة إلى ذلك، سيفتح مخبز أبوابه وستوجه الدعوة للرياضيين للقدوم إلى ورش عمل لإعداد الخبز الخاص بهم.

وسيبدأ تقديم الخدمات في العاشر من يوليو، قبل 16 يومًا من انطلاق الدورة الأولمبية، وستستمر حتى 12 سبتمبر، بعد أربعة أيام من ختام دورة الألعاب البارالمبية بمساعدة ألف شخص سيعملون على مدار الساعة في القرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور
الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
فيدال يعود من الإصابة بمباراة ودية بين كولو كولو وإيفرتون الإنجليزي
فيدال يعود من الإصابة بمباراة ودية بين كولو كولو وإيفرتون ...
ليفربول يكتسح نوريتش ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
ليفربول يكتسح نوريتش ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
رئيس برشلونة يكشف سبب موافقته على رحيل تشافي
رئيس برشلونة يكشف سبب موافقته على رحيل تشافي
تجهيز 40 طنًا من الطعام يوميًا لإطعام 15 ألف رياضي بدورة باريس الأولمبية
تجهيز 40 طنًا من الطعام يوميًا لإطعام 15 ألف رياضي بدورة باريس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا...
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا...
المزيد
بهدف قاتل.. غينيا تخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا
بهدف قاتل.. غينيا تخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس أمم ......
طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح
طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح...
بمواصفات فريدة.. الكشف عن الملعب الجديد لنادي الهلال السعودي (فيديو)
بمواصفات فريدة.. الكشف عن الملعب الجديد لنادي الهلال السعودي......
تجهيز 40 طنًا من الطعام يوميًا لإطعام 15 ألف رياضي بدورة باريس الأولمبية
تجهيز 40 طنًا من الطعام يوميًا لإطعام 15 ألف رياضي بدورة ......
رئيس برشلونة يكشف سبب موافقته على رحيل تشافي
رئيس برشلونة يكشف سبب موافقته على رحيل تشافي...
المزيد