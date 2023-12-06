منحة أولمبية لبطل رماية المسدس بن دلة قبل الظهور في باريس 2024

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن لجنة التضامن الأولمبي وافقت على تقديم منحة أولمبية لرامي المسدس الليبي محمد بن دلة والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

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يشار إلى أن الاتحاد الليبي للرماية وضع برنامجًا استعداديًا مكثفًا للبطل بن دلة سيتواصل حتى دورة الألعاب الأولمبية.

البطل محمد بن دلة سبق له التتويج في العام 2022 بكأس ليبيا للرماية لفئة الناشئين مسجلًا رقمًا ليبيًا جديدًا 559 نقطة، وتأهل بن دلة في العام 2023 إلى أولمبياد باريس بعد تتويجه بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا التي أقيمت بمصر.