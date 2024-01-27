المنتخب الليبي للكرة الطائرة جلوس يصل نيجيريا للمشاركة في البطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل المنتخب الليبي للكرة الطائرة جلوس إلى مدينة لاغوس النيجيرية للمشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 29 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، وهي البطولة التي تعد مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

المنتخب الليبي للكرة الطائرة بالمجموعة الثانية

وقد أوقعت قرعة البطولة الأفريقية المنتخب الليبي للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي والجزائر ورواندا.

ومن المقرر أن تشهد المجموعة الأولى مواجهات حماسية بين منتخب نيجيريا ونظيره الكيني، إلى جانب منتخبي مصر والمغرب، في صراع عربي مثير يهدف من خلاله المنتخبان المصري والمغربي إلى خطف بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

تقام البطولة الأفريقية للكرة الطائرة جلوس بنظام الدوري بحيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيتقابل الفائزان في نصف النهائي الدور النهائي للبطولة.

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يُذكر أن الألعاب البارالمبية في سيدني عام 2000، شهدت مشاركة منتخب ليبيا لكرة الطائرة جلوس، وهي المشاركة الوحيدة للجنة البارالمبية الليبية في الألعاب الجماعية ضمن الألعاب البارالمبية، حيث قدّموا أداءً مميزًا في هذا الحدث الرياضي الكبير، مسهمين في تمثيل بلدهم وإبراز مهارات الرياضيين ذوي الاعاقة.

بعثة المنتخب الليبي لكرة الطائرة جلوس المشاركة في البطولة (فيسبوك)

بعثة المنتخب الليبي لكرة الطائرة جلوس المشاركة في البطولة (فيسبوك)