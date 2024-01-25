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البحرين تهزم الأردن وتخطف صدارة المجموعة الخامسة بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 04:18 مساء
البحرين تهزم الأردن وتخطف صدارة المجموعة الخامسة بكأس آسيا
مباراة الأردن والبحرين بكأس آسيا الخميس 25 يناير 2024 (إكس)
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تغلب منتخب البحرين على نظيره الأردني بهدف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا ليضمن مقعده في دور الـ16 من البطولة.

تعادل كوريا وماليزيا في صالح البحرين
وضمن منتخب البحرين التقدم في كأس آسيا في صدارة المجموعة الخامسة لكأس آسيا بعد تعادل كوريا الجنوبية 3-3 مع ماليزيا في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه، بحسب وكالة «رويترز».

وسجل عبدالله يوسف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من زمن اللقاء إثر هجمة مرتدة نفذها الفريق ببراعة، لتصل الكرة إلى يوسف في انفراد صريح من بعد دائرة منتصف الملعب، وتقدم ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة متقدماً بفارق نقطة واحدة على كوريا الجنوبية التي تأهلت إلى دور الـ16 بكأس آسيا في المركز الثاني، فيما حصد منتخب الأردن المركز الثالث برصيد أربع نقاط. 

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