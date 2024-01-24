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استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 07:15 مساء
استبعاد مبخوت من تشكيلة منتخب الإمارات يثير الجدل.. وبينتو في مرمى الانتقادات
علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدير منتخب الإمارات، ياسر سالم، أن إبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت أمام ايران في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا في قطر كان لأسباب فنية.

علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات
وأثار استبعاد المخضرم مبخوت (33 عاماً)، الهداف التاريخي للإمارات برصيد 85 هدفاً، من مباراة إيران، وجلوسه في المدرجات، تساؤلات الشارع الرياضي حول عدم اقتناع المدرب البرتغالي باولو بينتو بمهاجم الجزيرة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وجلس مبخوت، صاحب الأهداف التسعة في كأس آسيا هداف البطولة العام 2015 برصيد خمسة أهداف، احتياطيا في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن يستبعد نهائيا أمام إيران على الرغم من غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاما) بسبب الإصابة.

وقال سالم في تصريح تلفزيوني: «إنها قناعات المدرب بينتو الفنية، ونحن نحترمها»، نافيا أن يكون هناك أي سبب آخر، حيث إن مبخوت ملتزم بالتدريبات ويوجّه الشباب، وهو يقول إن مصلحة المنتخب هي الأهم.

وحلّت الإمارات، التي لم تحرز اللقب القاري، في المركز الثاني بمجموعتها، لتلاقي طاجيكستان في الدور ثمن النهائي.

من جهته، أكد مساعد مدرب منتخب الإمارات، البرتغالي سيرجيو كوستا، أن بينتو أعد اللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وتعليماته، ومن يشارك ينفذ ما يطلب منه بكفاءة، معتبرا أن أكثر ما يحتاج إليه الفريق في هذه المرحلة هو الثقة.

لكن الثقة في بينتو، الذي تسلم مهامه في يوليو بديلا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بدأت تهتز، ولا سيما أنه لم يستقر بعد على تشكيلة واحدة في المباريات الثلاث التي خاضها في دور المجموعات.

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من جهته، أبدى لاعب الإمارات السابق محمد غراب استغرابه من «جلوس مبخوت في المدرجات على الرغم من غياب المهاجم الأساسي سلطان عادل».

وقال: «هل يعتبر بينتو كأس آسيا محطة إعداد؟ لأنه غيّر في الأسماء خلال ثلاث مباريات، وفي مواجهتي هونغ كونغ وفلسطين أشرك فابيو ليما وكايو كانيدو ثم أجلسهما أمام إيران. مع هذا المدرب يصعب توقع أي تشكيل لمنتخب الإمارات».

من جهته، تساءل المعلق علي حميد موقف المدرب من علي مبخوت، وقال إذا كان هذا موقفا شخصيا، فاللاعب صاحب أرقام قياسية، وهي تعطيه أفضلية أن يكون أساسيا.

وسأل حميد المدرب البرتغالي: «إذا لم تكن مقتنعا بعلي مبخوت فلماذا اخترته في القائمة أساسا؟ ولماذا التغيير المستمر في التشكيلة، وإشراك بين ثلاثة وخمسة لاعبين جدد في كل مباراة؟».

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