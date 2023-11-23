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الإماراتي علي مبخوت يعادل رقما مهما للأسطورة بوشكاش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 03:57 مساء
الإماراتي علي مبخوت يعادل رقما مهما للأسطورة بوشكاش
علي مبخوت قائد المنتخب الإماراتي يحتفل بهدفه في شباك منتخب البحرين (إكس)
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عادل قائد منتخب الإمارات علي مبخوت عدد الأهداف الدولية التي سجلها أسطورة المجر فرينتس بوشكاش، عندما سجل الهدف الثاني في انتصار الإمارات على مضيفتها البحرين 2-صفر في المباراة التي أقيمت أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالدور الثاني لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

علي مبخوت يسجل 84 هدفا دوليا
ومنح الانتصار الإمارات العلامة الكاملة في مجموعتها بتحقيقها لانتصارين متتاليين لترفع رصيدها إلى ست نقاط بعدما سجلت ستة أهداف دون أن تمنى شباكها بأي هدف ومتقدمة بثلاث نقاط على البحرين واليمن، فيما تتذيل نيبال جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها أمام اليمن 2-صفر، وفقا لوكالة «رويترز».

ورفع مبخوت عدد أهداف الدولية إلى 84 هدفا، وهو الرصيد نفسه من الأهداف الذي سجله أسطورة المجر بوشكاش، بعد أن سجل هدفين في انتصار بلاده على نيبال الأسبوع الماضي.

وعلي مبخوت واحد من ثلاثة لاعبين شاركوا ضمن تشكيلة الإمارات في كأس الخليج «خليجي 21» التي جرت في البحرين عام 2013 وذلك إلى جانب علي خصيف والحارس عيسى.

وهذا هو الهدف رقم 84 لمبخوت في 114 مباراة دولية خاضها وكانت أولها أمام البحرين وديا في دبي عام 2012 حيث سجل أربعة أهداف وقتها.

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كما شهدت المباراة أرقاما قياسية أخرى حيث سجلت الإمارات الهدف رقم 200 خلال مشاركاتها بتصفيات كأس العالم منذ تصفيات نهائيات المكسيك عام 1986، وشهدت المباراة أيضا الهدف رقم 100 الذي يسكن شباك البحرين على مدار مشاركتها في تصفيات كأس العالم.

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