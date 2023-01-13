«خليجي 25»: اليوم مباريات حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

تختتم منافسات المجموعة الثانية اليوم الجمعة بمواجهة الإمارات وقطر على ملعب الميناء، والكويت أمام البحرين بملعب البصرة، من أجل تحديد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، لملاقاة المنتخبين العراقي والعماني.

ويسعى المنتخب الإماراتي للفوز على نظيره القطري، لتحسين صورته في البطولة، بعد حصده صفر نقاط من مباراتين، وهذه المرة الثانية التي يتلقى فيها الخسارة في مواجهتين بالبطولة، إذ سبق أن خسر منتخب الإمارات مباراتين افتتاحيتين في البطولة نسخة 1979، التي أقيمت في العراق أيضا، عندما تلقى حينذاك الخسارة أمام منتخب السعودية بهدف مقابل هدفين والبحرين بثلاثية نظيفة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ويخسر منتخب الإمارات في لقاء الغد جهود لاعب وسطه ماجد حسن بسبب الإصابة، في حين يتطلع المدرب أروابارينا لمشاركة المهاجم فابيو ليما بعد غيابه عن مباراتي البحرين والكويت بسبب معاناته في العضلة الخلفية، حيث ستكون عودة فابيو مؤثرة في إيجابية القوة الهجومية للمنتخب الإماراتي، في ظل استبعاد علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، من القائمة المشاركة في البطولة.

ويحمل لقاء الغد بين المنتخبين القطري والإماراتي في «خليجي 25» الرقم 19 في تاريخ مسيرتهما بالبطولة، حيث سبق أن التقيا في 18 مناسبة، ونجح المنتخب القطري بتحقيق الفوز في سبع مناسبات مقابل خمس انتصارات حققها المنتخب الإماراتي، فيما وقع التعادل بينهما في ست مباريات.

الإمارات صاحبة أول فوز

وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في أول لقاء خليجي جمع بينهما بالسعودية في «خليجي 2» بهدف نظيف.

ويملك المنتخب القطري ثلاث نقاط في رصيده، وانتصاره أمام الإمارات سينقله لنصف النهائي بغض النظر عما يمكن أن يفعله المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني في المباراة التي ستقام في التوقيت نفسه على ملعب البصرة ذلك أن تساوي المنتخبين برصيد ست نقاط يمنح «الأدعم» الأفضلية بواقع التفوق في المواجهات المباشرة.

ولعل أي نتيجة أخرى غير الفوز ستجعل آمال المنتخب القطري معلقة بالمواجهة الثانية، فالتعادل أمام الإمارات يعني انتظار تعادل أو خسارة الكويت أمام البحرين من أجل التأهل ثانيا عن المجموعة، في حين أن الخسارة قد تعني المغادرة في حال تعادل المنتخبين الكويتي والبحريني، أو حتى في حال خسارة الكويت، حيث سيكون الفوز بفارق هدفين كافيا لتأهل الإمارات.

الثقة في اللاعبين

وأكد مدرب المنتخب القطري، برونو ميغيل، ثقته في لاعبيه لتحقيق الفوز أمام الإمارات والتأهل، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة «لعبنا بشكل متوازن خلال المواجهتين الماضيتين، ومباراة الغد بلا شك مهمة وصعبة، ولدي ثقة كبيرة باللاعبين، وسنخوض المباراة بمعنويات مرتفعة رغم الخسارة في المباراة الماضية، بالتأكيد خسارة مباراة واحدة لا تعني فقدان الثقة».

مواجهة الكويت والبحرين

على الجهة الأخرى يدخل المنتخب البحريني المواجهة أمام نظيره الكويتي متصدرا المجموعة بعد حصده ست نقاط من فوزين، أمام الإمارات وقطر، وسيسعى المنتخب البحريني للعبور إلى نصف النهائي بالعلامة الكاملة، ومواجهة المنتخب العماني.

بينما يرفع المنتخب الكويتي شعار «لا بديل عن الفوز»، إذ إن الخسارة أو التعادل لا يضمنان التأهل ثانيا خلف البحرين المتصدر، بعد التساوي في النقاط مع المنتخب القطري برصيد ثلاث نقاط، والذي يظل في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت.

الاستمتاع باللقاء

وطالب مدرب المنتخب الكويتي روي بينتو لاعبيه باللعب بهدوء والسعي لتحقيق الفوز، قائلا «المباراة مهمة جدا أمام المتصدر، يجب علينا تحقيق الفوز ولا شيء غيره، طالبت اللاعبين بالاستمتاع باللقاء، واللعب بأريحية، التركيز هو سلاحنا لتحقيق الفوز في المباراة».

والتقى المنتخب الكويتي مع شقيقه البحريني في 20 مواجهة سابقة في بطولات الخليج العربي، والتي شهدت تفوقا ملحوظا للأزرق، بعد تحقيقه الفوز في 11 مباراة، والتعادل في ثلاث، فيما خسر في ست مواجهات سابقة.