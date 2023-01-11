مدرب المنتخب العراقي: مواجهة اليمن صعبة ونعاني الإرهاق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، صعوبة المواجهة غدا الخميس أمام نظيره اليمني ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، لبطولة كأس الخليج العربي.

ووصف كاساس المنتخب اليمني بالفريق الجيد، مضيفا « إن اليمن كان ندا قويا في المباراة السابقة، وكان بإمكانه أن يسجل في مرمى عمان في اللحظة الأخيرة ويتعادل، مشيرا إلى أن اليمن فريق يلعب بشكل جيد»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وتابع خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «سنحاول الضغط العالي مبكرا، ونسعى لتسجيل هدف، وعند امتلاك لاعبينا الكرة أنصحهم ببعض السرعة أكثر مما كان في مباراة عُمان».

ونفى مدرب المنتخب العراقي أن يكون قد وصف بطولة «خليجي 25» بأنها «غير مهمة»، مشددا على أنه يسعى إلى الفوز دائما في جميع مبارياته، خاصة تحقيق لقب قاري مع المنتخب، وهو ما يتمثل في بطولة خليجي.

الإصابة بالإرهاق جراء الأمطار

وقال خيسوس كاساس إن المواجهة السابقة أمام المنتخب السعودي كانت صعبة للغاية بسبب الأمطار، ما أصاب اللاعبين بالإرهاق، لذلك سيضطر لإجراء بعض التغيرات على تشكيلته.

الرغبة في الفوز

وأضاف: «نرغب بالفوز في اللقاء المقبل على اليمن، لكن لم نكن أفضل من غيرنا، فكل المباريات صعبة، وكل الفرق نحترمها، والفوز على اليمن يعطينا دفعة للأمام».

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره اليمني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، عن المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي في ملعب البصرة الدولي غدا الخميس في الخامسة مساء.