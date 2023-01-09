قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد منافسات النسخة 25 من كأس الخليج العربي، اليوم الإثنين، مباراتين، حيث يلتقي منتخب سلطنة عمان مع اليمن، والسعودية مع العراق، وانتهت الجولة الأولى من دور المجموعات، بعدما أقيمت أربع مباريات على مدار يومين في مدينة البصرة العراقية.

تضم «خليجي 25» في المجموعة الأولى: العراق وعمان والسعودية واليمن، بينما تضم المجموعة الثانية: الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

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يبقى منتخب السعودية على رأس قائمة أفضل منتخبات الجولة الأولى استحواذا على الكرة، بنسبة 78% في مباراة الفوز على اليمن (2-0)، في حين يحل منتخب الكويت ثانيا بـ57%، فيما يخص التسديدات فإن المنتخب السعودي يحتل المرتبة الأولى في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الخليج، برصيد 14 تسديدة، ثم يأتي الكويت في المركز الثاني برصيد (12) تسديدة، ثم البحرين وعمان واليمن ثالثا برصيد (7) تسديدات، وثم الإمارات وقطر والعراق برصيد تسديدات لكل منهم (6).

فيما يخص التصديات فتفوق حراس المرمى في منتخبات السعودية واليمن وقطر على الآخرين، بشأن عدد التصديات التي وصلت إلى 4 تصديات ناجحة في الجولة الأولى، في حين تصدى خالد عيسى، حارس الإمارات، لكرتين من أصل 4، ولم يتصد حارس العراق في ظل عدم تصويب عمان لأي تسديدة على المرمى في المباراة الافتتاحية لـ«خليجي 25».