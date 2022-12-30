سعد الشهري يعلن قائمة المنتخب السعودي لخليجي 25

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم سعد الشهري، اليوم الجمعة، قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليكي 25» التي تستضيفها البصرة العراقية في الفترة ما بين 6 إلى 19 يناير المقبل.

ويقود المدرب الشهري منتخب الأخضر السعودي بديلًا للفرنسي هيرفي رينارد، ولم يوضح الاتحاد السعودي سبب إبعاد المدرب الفرنسي ولاعبيه الأساسيين عن المشاركة في البطولة، بينما قرر سعد الشهري المشاركة بفريق تحت 23 عامًا مطعمًا باللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في منافسات كأس العالم 2022.

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وضمت القائمة 23 لاعبا وهم كل من: «نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران».

بطل سابق مع السعودي الأولمبي

وسبق للمدرب سعد الشهري قيادة المنتخب السعودي الأولمبي للقب بطولة اتحاد غرب آسيا في نوفمبر الماضي، بتغلبه على المنتخب القطري في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوقعت قرعة كأس الخليج العربي المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع العراق المستضيف البطولة واليمن وعمان.